Премьеру девятой части «Форсажа» перенесли на год из-за коронавируса

Премьера боевика Джастина Лина «Форсаж-9», к огорчению зрителей, отложена из-за эпидемии коронавируса. Долгожданная картина, главную роль в которой сыграл Вин Дизель, должна была выйти на экраны 22 мая, но теперь зрителям придется ждать выхода фильма до апреля следующего года. Такое решение приняла компания Universal Studios. Судя по всему, этот шаг целесообразен с коммерческой точки зрения. Известно, что предыдущая часть при бюджете в $250 миллионов была одной из самых кассовых лент в истории кино: она собрала в прокате $1,2 миллиарда.

Блокбастер «Форсаж-9» - уже четвертый фильм Голливуда, который был перенесен из-за вируса. Такая участь была у фильмов «Тихое место-2», «Кролик Питер -2» а также у новой картины об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать», которая должна была выйти в апреле, но теперь ее показ перенесен на полгода, пишет Кинобизнес .

Напоминаем, что по состоянию на 12 марта смертельным вирусом заразились более 128 тысяч человек. Из них скончались 4,7 тысячи, выздоровели около 68,6 тысячи. Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у актера Тома Хэнкса и его супруги Риты Уилсон. В России уже выявлено 29 случаев заражения.