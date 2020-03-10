Оксана Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав

Интернет-пользователи продолжают обсуждать скандал в благородном семействе рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой. Речь идет о недавнем конфликте в многодетной семье рэпера Джигана, о подробностях которого публике известно ничтожно мало. До их пор поклонники музыканта и его жены, модели Оксаны Самойловой, теряются в догадках: что же все-таки случилось в семье, которая со стороны выглядела благополучной? По некоторым данным, несколько дней назад, вечером, Джиган напал на Оксану.

Однако насколько сильно она пострадала, неизвестно, но бизнесвумен уже готова подать на развод. Более того, она полна решимости лишить родительских прав провинившегося супруга, с которым прожила восемь лет. Именно таким образом Оксана, которая в феврале подарила рэперу четвертого ребенка, хочет наказать мужа за его неадекватное поведение, пишет Super.ru .

Сейчас музыкант находится в элитном рехабе для зависимых от алкоголя и наркотиков, где он оказался после того, как несколько дней назад вел себя агрессивно, транслируя свои выходки в Инстаграме. Ранее Самойлова написала в микроблоге, что «не хочет просыпаться в этот мир». 9 марта рэпер опубликовал у себя в профиле обращение к жене с просьбой его простить. К слову, пока официальных заявлений о побоях Оксана не делала. Сейчас музыкант находится в элитном рехабе для зависимых от алкоголя и наркотиков, где он оказался после того, как несколько дней назад вел себя агрессивно, транслируя свои выходки в Инстаграме. Ранее Самойлова написала в микроблоге, что «не хочет просыпаться в этот мир». 9 марта рэпер опубликовал у себя в профиле обращение к жене с просьбой его простить. К слову, пока официальных заявлений о побоях Оксана не делала.

Еще недавно Джиган и Оксана Самойлова демонстрировали семейную идиллию. Супруги публиковали фото и видео с тремя дочками. А 18 февраля у них родился долгожданный сын, которого счастливые родители назвали Давидом. Музыкант и его жена не скрывали, что счастливы. Они сделал малышу обрезание, а их дочери помогали маме заботиться о новорожденном малыше.

Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) родился в Одессе, живет в Москве. У музыканта шесть студийных альбомов. C 2007 по 2013 год он сотрудничал с лейблом Black Star.