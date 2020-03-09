Пранкеры Вован и Лексус разыграли принца Гарри

Российские пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) добрались со своими розыгрышами до членов британской королевской семьи. Недавно у них получилось разыграть принца Гарри. Вован и Лексус при звонке представились экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом Сванте.

Британский таблоид The Sun пишет , что принц Гарри совершенно не заметил подвоха и принял общение за чистую монету. Он поведал Грете, что жизнь обычного человека куда лучше, чем у монархов.

«Я служил 10 лет в армии, поэтому я более простой, чем моей семье хотелось бы», - разоткровенничался Гарри.

Принц также посетовал на СМИ, которые взяли в оборот тему отказа его и его жены Меган Маркл от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи и их переезде за океан. В то же время внук Елизаветы II поблагодарил британцев, которые поддержали его с Меган самостоятельность и поблагодарили за то, что они сделали ставку на семью, а не на консервативные традиции британской монархии.





Вован и Лексус разговорили принца и на политические темы. Тот, в частности, раскритиковал главу Белого дома Дональда Трампа, заявив, что у него «руки в крови». Принц, думая, что общается с Гретой Тунберг, выразил уверенность в том, что у нее не выйдет встретиться с американским президентом и обсудить вопросы экологии. В любом случае, резюмировал принц Гарри, такие встречи необходимы и он поддерживает активистку в ее начинаниях.