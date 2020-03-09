Ксения Бородина показала шикарный отдых в Куршевеле

Недавно телеведущей Ксении Бородиной исполнилось 37 лет. Свой день рождения она решила отметить с размахом, и вместе с семьей и друзьями отправилась на фешенебельный курорт Куршевель. При этом телеведущая не испугалась ситуации с коронавирусом.

Своих поклонников Ксения порадовала снимками и видео, сделанными на фоне роскоши. На фото телеведущей можно увидеть ее состоятельных подруг: Тамару, Карину, Марину, Дарью Пынзарь и Ольгу Орлову. Все женщины приехали в сопровождении мужей или бойфрендов. Так, рядом с Орловой находился импозантный мужчина, судя по всему, ее возлюбленный.

Для отдыха телеведущая выбрала шале с бассейном, несколькими комнатами и балконом, с которого открывается живописный вид. Чтобы пожить в горном домике неделю, необходимо выложить пару миллионов рублей.

Можно предположить, что Ксения и ее веселая компания вкусно ели и пили, что тоже недешево.

Так, за бутылку шампанского тут можно выложить 20 000 рублей. Можно сказать, Ксения и ее близкие отдохнули на широкую ногу.

В праздничный вечер виновница торжества устроила шикарный банкет прямо на улице. Одна из подруг преподнесла ведущей «ДОМа-2» торт в виде хвоста от рыбы. А на следующий день шумная компания отправилась покорять горные склоны, пишет StarHit.ru.

Ксения призналась, что ранее не каталась на лыжах, однако не захотела быть белой вороной. Она выбрала лыжный костюм от Fendi стоимостью около 200 тысяч рублей. Многие пользователи осудили теледиву, а также ее подруг и Ольгу Орлову в том числе за то, что те беспечно относятся к опасности подхватить коронавирус.

«Я живу в Европе, у нас сейчас такой вирус убивает людей, а вы ради дня рождения едете в опасное место! Вы же родители! Вам не страшно?», — написала одна из пользовательниц.

Но, судя по всему, Ксении и ее друзьям никакие эпидемии не страшны.