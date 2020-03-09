Добронравов заявил о завершении съемок «Сватов-7»

Сегодня, 20:34

Александр Зуев

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Добронравов заявил о завершении съемок «Сватов-7»

Съемочная группа комедийного сериала «Сваты», получившего признание российских телезрителей, ушла на каникулы. Об этом сообщил актер Федор Добронравов. У команды осталось не так много сцен, которые нужно отснять.

Вообще, у актеров было две задачи: закончить зимние эпизоды и снять летние. И с первой они уже благополучно справились. Теперь участники съемочной группы встретятся уже в мае, когда установится хорошая погода,  пишет ptoday.

Добронравов также напомнил, что работа над сериалом проходила в Белоруссии, но сегодня даже режиссеры не знают, где будут снимать летние серии. Ранее актриса Татьяна Кравченко, которая в фильме играет Валюху, рассказала, что летние серии будут сниматься в Молдавии. Также она сообщила, что от съемок в сериале отказалась ее коллега Людмила Артемьева. Поговаривают, что актрису не устроила сумма гонорара.

Между тем выяснилось, что сценарий картины постоянно корректируется, но уже сейчас известно, что как только съемки завершатся, материал передадут на монтаж. Поклонникам останется ждать и надеться, что никого форс-мажора не произойдет, и они, наконец-то смогут посмотреть фильм с любимыми героями. Кстати, седьмой сезон, который стал самым долгожданным за всю историю «Сватов», будет отличаться от других: в новых сериях в нем герои вернутся в прошлое.

Сериал «Сваты» пришелся по душе многим зрителям, и они относятся с симпатией ко всем его героям. Однако особой любовью награжден Федор Добронравов, исполняющий роль Ивана Будько, главного весельчака. Он часто выглядит комично и поднимает настроение у зрителей.

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