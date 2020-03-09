Ирина Шейк продемонстрировала обвисший живот

Сегодня, 18:54

Александр Зуев

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Ирина Шейк продемонстрировала обвисший живот

После Недели моды уроженка Челябинской области, известная модель Ирина Шейк, поучаствовав в блистательных показах, немного устала и, видимо, решила расслабиться.

Недавно она попала в поле зрения снующих папарацци, которым удалось застать ее гуляющей с дочкой по Нью-Йорку. На Ирине были надеты брюки, массивные ботинки и спортивный топ, который предательски выдавал не очень изящную фигуру модели. Так, многие пользователи Cети, посмотрев на снимок, сочли, что животик, выглядывающий из-под укороченного обтягивающего топа, нельзя назвать слишком упругим.  пишет Wday.ru.

Теперь поклонники модели гадают: виноваты тугие, хоть и широкие, брюки или лишний вес?

Вероятно, предпочитавшая модный оверсайз Ирина Шейк, как и Ким Кардашьян, стала втискивать себя в тесную одежду.  Одевшись довольно просто, модель показала все изъяны своей фигуры.

Но пользователи обратили внимание еще и на то, что на дочери Ирины надеты грязные колготки. Кроме того, им не понравилось, что девочка до сих пор в коляске.

К слову, сама Ирина знает, что животик — одна из ее проблемных зон. Как-то она откровенно призналась, что не соответствует модельным стандартам. А когда ей дают одежду маленького размера, она объясняет, что едва ли влезет в этот наряд. Иными словами, Ирина признает, что она - не худышка.

Как бы там ни было, но аппетитные формы Шейк смотрятся роскошно, и дизайнеры готовы шить наряды специально для нее.

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