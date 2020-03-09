"Выскочка и хвастун": Эдуард Лимонов обрушился с критикой на Захара Прилепина

Глава национал-большевиков Эдуард Лимонов публично обвинил собрата по левому флангу, писателя Захара Прилепина в лжи и хвастовстве о своих заслугах.

На резкие слова Лимонова сподвигли последние интервью Прилепина, в которых тот, как считает Лимонов, "сдвигает даты", чтобы биография выглядела, как у героя. Например Прилепин соврал, по словам Лимонова, о дате их общего знакомства. Прилепин вообще не был членом НБП (Znak ).

Помимо этого, Прилепин пиарился на войне, появлялся в окопе за 15 минут до прихода съемочной группы, за что не пользовался уважением нацболов. Книги Прилепина Лимонов считает "банальными".

Ранее Лимонов уже критиковал Прилепина за его провластную ориентацию, имея в виду участие в движении "За правду", а также в том, что Прилепин получает все "ласки государства", роли в кино и в театре, беспрепятственные концерты и так далее.

* НБП - организация, запрещенная в РФ