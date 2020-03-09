Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.

Зимние сцены седьмого сезона сериала «Сваты» уже отсняли в Белоруссии. На минувшей неделе стало известно, что актеры уже разъехались со съемочной площадки.

Как рассказала Татьяна Кравченко, она была очень рада вновь поработать со своими партнерами по сериалу Федором Добронравовым и Николаем Добрыниным. А вот увидеться с Артемьевой ей не удалось, поскольку сниматься она не захотела.

Кравченко отметила, что точно не знает причину отказа Артемьевой работать над новым сезоном популярного сериала. По слухам, это могло произойти из-за суммы гонорара.

«Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде что-то там из-за денег», — отметила Кравченко.

Кравченко отметила, что в новом сезоне много внимания будет уделено истории молодых Будько. Ивана Будько в молодости сыграет сын Федора Добронравова — Виктор, а Валентину Будько — Дарья Рыбак.

Актерам «Сватов» еще предстоят съемки летних серий. Работать над ними будут в Молдавии.

Первый сезон сериала «Сваты» вышел в 2008 году. В 2013 году показали шестой сезон, после чего на несколько лет съемки были приостановлены. А все из-за того, что Украина запретила въезд некоторым актерам, задействованным в нем, поскольку они посещали Крым.