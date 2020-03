Анастасия Макеева впервые опубликовала в соцсети фото с мужем

View this post on Instagram

В этот день год назад 😜 Помню эту скоропостижную поездку на Мальдивы😂У вас было такое,когда ты просыпаешься дома и расписан график на 2 недели вперёд ,а через 2 часа у тебя уже билеты на Мальдивы и ты даже ещё не осознал,что надо собрать чемодан😂😂😂😂А виновницей сего события тогда была госпожа Чехова 😝🤟 @achekhova 😘