Анастасия Макеева впервые опубликовала в соцсети фото с мужем

Вчера, 23:18

Анна Лисова

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Анастасия Макеева впервые опубликовала в соцсети фото с мужем
Фото: Из открытых источников

38-летняя актриса Анастасия Макеева опубликовала впервые свои фотографии с мужем.
Уже более года назад она вышла замуж, но не спешила размещать совместные снимки с супругом, на котором можно было бы рассмотреть его лицо.
К радости ее подписчиков в соцсети Instagram она наконец-то решилась разместить совместный снимок с мужем.
Макеева не скрывает, что ее муж состоятельный человек и часто балует ее дорогими подарками. В соцсети она показала фото, на котором запечатлена в коротком платье. Актриса держит за руку улыбающегося мужчину.

Снимок был сделан еще в прошлом году на Мальдивах.

«Отпуск организовал муж. Это был сюрприз, так как я не собиралась никуда лететь из-за напряженного рабочего графика. Я счастлива и готова повторить спонтанное путешествие, которое помогла устроить Анфиса Чехова», - поделилась радостными воспоминаниями о своем отпуске актриса.

Отметим, этот брак уже третий для Макеевой. Известно, что избранник актрисы на пять лет моложе ее. Он работает юристом.
Первым мужем Анастасии Макеевой был Петр Кислов. После расставания с ним она вышла замуж за Глеба Матвейчука, развод с которым пережила потом очень болезненно.

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