Яна Рудковская ушла на карантин по коронавирусу

Сегодня, 01:30

Сергей Нилов

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Яна Рудковская ушла на карантин по коронавирусу
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская ушла на карантин по коронавирусу. Знаменитость была вынуждена это сделать, так как недавно она вернулась из Франции.

Звезда в красках расписала, что «театр ее жизни» опустил «карантинный занавес» на 14 дней.

Рудковская опубликовала в Инстаграм видео, где запечатлен ее завтрак, а комментарии к нему уточнила, что карантин не обошел стороной и ее. И случилось это совсем не вовремя, посетовала светская львица. 

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My amazing fitting at Chanel haute couture 💛

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Это, считает Яна, ее расплата за неделю моды в Париже. Она обнародовала снимки, на которых позировала уже с маской - гламурной, украшенной цветочками.

«Чую, сглазили меня с моей маской с камелиями», - пошутила ведущая реалити.

«Сейчас еще вынуждена перенести празднование своего юбилея, к которому мы полгода готовились, с 11 на 24 марта. И перенесем еще и долгожданный отпуск на Мальдивы!», - написала Яна.

Она добавила, что это решение далось ей непросто, поскольку все уже «заряжено» на праздник. Но она не хочет нарушать постановление столичного градоначальника. К тому же, подчеркнула Рудковская, хочется, чтобы гости чувствовали себя комфортно и были вне карантина.

Напомним, что коронавирус уже распространился на все страны Европы, в ВОЗ снова заговорили о возможной пандемии.

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Яна Рудковская ушла на карантин по коронавирусу

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