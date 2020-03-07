Пригожин предрекает массовую отмену концертов в России

Сегодня, 19:24

Анна Лисова

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Пригожин предрекает массовую отмену концертов в России
Фото: Из открытых источников

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что из-за распространения коронавируса в России могут отменить свои концерты многие зарубежные артисты.
В весенне-летний сезон в Москве запланированы выступления Энрике Иглесиаса, Green Day, а также Placebo, The Killers, My Chemical Romance и других исполнителей. Но ситуация с распространением коронавируса может стать причиной их отмены, заявил Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва». Также отменить концерты зарубежные артисты могут из-за колебания курса валют.

«Думаю, концерты отменятся. Две причины: это вирус, а вторая — валюта. Сейчас все, кто делают концерты, будут в абсолютном убытке, учитывая курс доллара, рубля и евро, потому что артистов западных покупают за валюту, и маржинально до 30% максимум при хорошем раскладе. Сейчас маржа изменилась конкретно», - отметил Пригожин.

Продюсер отметил, что в случае необходимости придется действительно отказаться от массовых мероприятий. Но, по его словам, выступления любимых артистов можно будет посмотреть дома.
Также Пригожин отметил, что группе Little Big стоит поехать на «Евровидение» в Нидерланды несмотря на распространение коронавируса. Он считает, что этот поступок можно сопоставить с военными походами, ведь, невзирая на ситуацию, коллектив поедет представлять Россию на международном песенном конкурсе.

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