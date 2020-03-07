Лариса Гузеева вступила в решительный бой с лишним весом

Сегодня, 15:07

Сергей Нилов

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Лариса Гузеева вступила в решительный бой с лишним весом
Фото: Из открытых источников

Знаменитая российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева в свои 60 хочет выглядеть, как молодая девушка. Поэтому она постоянно обращается к лучшим косметологам и специалистам по эстетической медицине, которые сделали ее кожу упругой и свежей. Однако с фигурой не все так просто - она нуждается в «личном участии».

Чтобы похудеть, теледива должна регулярно заниматься физическими нагрузками и ограничивать себя в питании. Однако самостоятельно взять себя в руки Гузеевой не удалось, поэтому худеть ей приходится под присмотром врачей. Артистка находится в клинике на берегу Финского залива.

«Собрать себя, распустившуюся, очень сложно, так что не начинайте, если что. Без высококлассных специалистов у меня бы не получилось. Я теперь знаю себя и свои особенности, так что путь назад я заблокировала», - обратилась Гузеева к своим подписчикам в Инстаграм.

Ранее она сидела на голодной диете и буквально изнуряла себя. Вес ушел, но только Лариса принялась питаться как обычно, вернулся в двойном размере. Тогда киноактриса поняла, что худеть надо грамотно, под присмотром специалистов. Клинику на берегу Финского залива она облюбовала еще осенью. Ей понравилось разнообразное меню и грамотный подход.

К слову, семидневное пребывание в клинике удовольствие не из дешевых и стоит почти 150 тысяч рублей.

Рацион питания по настоянию специалистов сильно изменился. Одно яйцо да кусочек брокколи - вот и весь ее завтрак. Притом, Ларисе Гузеевой приходится есть блюда, приготовленные на пару, и без соли.

Однако такая диета, которая должна стать способом жизни, уже приносит свои результаты. Исполнительница главной роли в «Жестоком романсе» надеется, что совсем скоро ее преданные поклонники не узнают, ведь она появится на экранах посвежевшей, помолодевшей и, главное, постройневшей.

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