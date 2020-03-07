Киркоров купил балахон с фресками и каменьями за 19 миллионов рублей

Гардероб российского поп-короля Филиппа Киркорова пополнился еще одной безумно дорогой вещью. Артист не пожалел 19 миллионов рублей (порядка 280 тысяч долларов) на балахон, вручную расшитый фресками и инкрустированный драгоценными каменьями, пишет КП.

Филипп Киркоров также не отказал себе в удовольствии купить плащ, на котором вышиты фрагменты сюжетов из Библии. Этот наряд ему обошелся дешевле - в 7 миллионов рублей.

Поп-король признает, что он страдает шопоголизмом и не может излечиться. В то же время он считает, что артист не имеет права появиться в одном и том же костюме дважды.

Поэтому его шкафы завалены дорогой брендовой одеждой и обувью - многим нарядам так и не посчастливилось побывать на плече исполнителя.

Ранее Ксения Собчак во время подготовки программы с Киркоровым для своего Ютуб-шоу была потрясена размерами его гардеробной.

В коллекции эстрадного певца его больше шести тысяч пар различных ботинок, кроссовок.

Недавно Киркоров презентовал свой новый клип «Романы». Для создания образа он скупил эксклюзивную коллекцию нарядов «Боги на Земле» Dolce & Gabbana. Все вместе обошлись ему в 40 миллионов рублей.

Киркоров не видит в этом ничего зазорного. Он убежден, что за все красивое надо платить и не скупиться на большие суммы, передает «Комсомольская правда».