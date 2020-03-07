Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в рехабе

Сегодня, 13:51

Сергей Нилов

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Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в рехабе
Фото: Из открытых источников

Рождение четвертого ребенка, долгожданного сына, не сделало крепче семью рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой. СМИ принялись смаковать выходки музыканта, а также возможный разрыв.

В семье назрел явный конфликт. Джиган сбрил себе брови, съехал от жены и четверых детей, указав, что он в «психушке».

«В течение нескольких дней Джиган вел себя странно — громко матерился в прямом эфире в Instagram, просил свою дочь… принести ему пива», — сообщает Телеграм-канал Супер.

Позже рэпер обнародовал видео из места, в котором он сейчас находится. Это реабилитационный центр Seaside Palm Beach во Флориде, который позиционирует себя как лакшери-рехаб.

Издание «СтарХит» не исключает, что супруги уже расстались и Оксана Самойлова будет добиваться развода, так как выходки супруга ей уже порядком надоели.

Сейчас Джиган намерен выпросить прощение у своей супруги.

«Я люблю тебя, родная, и буду любить вечно! Ты спасла мою жизнь!» — написал Джиган в Instagram. 

У Оксаны Самойловой, похоже, тоже дело доходит до нервного истощения. Женщина призналась, что ей уже «просто не хочет просыпаться в этот мир». Она намерена оставить Штаты и вернуться в Россию.

Пользователи сети предполагают, что именно из-за рождения четвертого ребенка, долгожданного сына, у музыканта «сорвало крышу» и он пошел в отрыв.

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