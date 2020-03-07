Дочь бывшего вратаря сборной России подозревают в наркоторговле

16-летняя дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксения стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в торговле наркотиками.

Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Источник раскрыл информацию о том, Малафеева была задержана в Санкт-Петербурге, когда пыталась сбыть несколько таблеток экстази. Сейчас Ксения находится под подпиской о невыезде.

Отметим, ранее стало известно, что Ксения сбежала из дома. Она рассказала, что решилась на этот шаг, поскольку последние полгода почти не общалась с семьей и чувствовала себя лишней. С отцом Ксения, фактически не общается.

Девушка ведет активно блог в социальной сети Instagram. Она рассказывает, что увлекается музыкой и хочет посвятить этому свою жизнь.

Ксения - дочь Малафеева от первого брака с продюсером Мариной Малафеевой. Также у них родился сын. Марина Малафеева погибла в 2011 году в ДТП. Футболист спустя некоторое время после смерти первой жены создал новую семью. Он женился на Екатерине Комяковой, которая в 2013 году родила ему сына.