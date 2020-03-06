Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» за блатных участников

Сегодня, 08:39

Анна Лисова

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Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» за блатных участников
Фото: Из открытых источников

Композитор, саксофонист Владимир Пресняков-старший считает, что в шоу «Голос», которое выпускает Первый канал, слишком много блатных участников.
Пресняков-старший признался, что не любит смотреть музыкальные проекты, поскольку они утратили свою свежесть, хотя ранее ему нравились подобные шоу.

«Какие раньше классные наставники сидели в «Голосе» – настоящие большие артисты, совсем не случайные люди: Александр Градский, Леня Агутин, Пелагея – фигуры, уважаемые люди в музыкальном мире», - отметил Пресняков-старший в комментарии изданию Собеседник.

Больше всего не нравится музыканту то, что отбор участников в подобные проекты проходит скрыто для зрителя. Он считает, что участие в них «нередко сопряжено с какими-то знакомствами, отношениями с продюсерами этих передач». Поэтому ему стало смотреть шоу не интересно.
Поэтому Пресняков-старший предпочитает смотреть иностранные музыкальные шоу в Сети. По его мнению, в России своя специфика проявляется во многом, и нередко о многом можно договориться за деньги. Музыкант верит, что западные страны более активно пресекают взяточничество, поэтому там конкурсы и спортивные соревнования проходят честнее.
«Обиднее всего бывает, когда видишь, что талантливый парень здорово поет, а к нему никто из наставников не поворачивается. Потом оправдываются, что-то говорят. А какой в этом смысл, если уже крылья подрезаны? Такое, увы, часто бывает», - возмущается Пресняков-старший.
Эти случаи не скрыть от зрителя, уверен музыкант, и о них в Сети часто пишут пользователи, обсуждая то или иное решение судей.

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