Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им «Смуглянки»

Сегодня, 13:47

Анна Лисова

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Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им «Смуглянки»
Фото: Из открытых источников

12-летний Максим Ткачун из поселка Турийск Волынской области занял первое место в Лондоне на конкурсе Stars of the Albion.
Но эта победа школьника, который, к тому же, получил награду «как молодое дарование», не порадовала его соотечественников. Они обрушились на него с критикой из-за выбора песен, которые он исполнял, пишет Страна.ua.
Националисты посчитали, что он не должен был исполнять военную песню «Смуглянка», да еще и в форме советского солдата. Свое выступление юный певец посвятил 75-летию Победы. Стоит отметить, что на конкурсе Stars of the Albion мальчик спел также «Синюю вечность» Муслима Магомаева и «Souvenir» Демиса Руссоса.

Травлю школьника поддержали не только некоторые региональные СМИ, но и чиновники. В частности, не понравился репертуар ребенка депутату Волынского облсовета от «Свободы» Александру Пирожику. В адрес Максима Ткачука прозвучали обвинения в пособничестве «оккупантам» и «предательстве».
«У каждого всегда есть свое мнение. Пусть себе говорят. Я бы спросил, что им не нравится? То, что я спел военную песню на 75-летие Победы, совсем не означает, что они мне должны писать всякие гадости. Мне нравится Украина, мне нравятся люди, но есть и такие, которые считают себя такими уж большими патриотами, что аж не знаю», — прокомментировал ситуацию Максим Ткачук
Стоит отметить, что школьник живет без родителей, а его воспитанием занимаются бабушка и тетя.

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