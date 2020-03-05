Рита Дакота призналась, что пила во время беременности

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Знаменитая российская певица Рита Дакота в комментариях под публикацией блогера из Лос-Анджелеса сделала неожиданное признание. Оказывается, в течение всей своей беременности она «прибухивала» - употребляла алкоголь.
Блогер Марина ждет ребенка. Девушка сейчас находится в Штатах и мечтает о бокальчике холодного вина. Тоскует она и по московским ресторанам, в меню которых можно найти много безалкогольных напитков и коктейлей. В Америке выбор скуден - предлагают либо воду из газа, либо Coca-Cola. И только изредка удается заказать апельсиновый фреш.
Публикация заинтересовала Риту Дакоту. Певица неожиданно призналась, что не сдерживала себя в удовольствии выпить хорошего вина, пишет ФАН.
Оказывается, Дакота не одинока в желании употреблять алкоголь. Похожие признания прозвучали из уст других подписчиц блогера. Правда, некоторые уточняли, что пили, не зная о том, что находятся в интересном положении.
Медики категоричны в вопросе употребления алкогольных напитков при беременности. Алкоголь вредит здоровью будущего ребенка, так как токсичные вещества поступают к нему с кровью.
Для Риты Дакоты алкоголь в малых дозах, видимо, служил успокоительным. Тогда он спасал ее, пока супруг Влад Соколовский изменял с другими.
Напомним, что пара развелась официально через год после рождения дочери Мии.
Сегодня, 00:26
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