Рита Дакота призналась, что пила во время беременности

Сегодня, 00:26

Сергей Нилов

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Рита Дакота призналась, что пила во время беременности
Фото: Из открытых источников

Знаменитая российская певица Рита Дакота в комментариях под публикацией блогера из Лос-Анджелеса сделала неожиданное признание. Оказывается, в течение всей своей беременности она «прибухивала» - употребляла алкоголь.

Блогер Марина ждет ребенка. Девушка сейчас находится в Штатах и мечтает о бокальчике холодного вина. Тоскует она и по московским ресторанам, в меню которых можно найти много безалкогольных напитков и коктейлей. В Америке выбор скуден - предлагают либо воду из газа, либо Coca-Cola. И только изредка удается заказать апельсиновый фреш.

Публикация заинтересовала Риту Дакоту. Певица неожиданно призналась, что не сдерживала себя в удовольствии выпить хорошего вина, пишет ФАН.

«А я всю беременность прибухивала по маленькому бокальчику дорогого красного. И отличная дочь вышла, скажу тебе. Так что жди, я скоро прилечу и все исправлю», - пообещала артистка.

Оказывается, Дакота не одинока в желании употреблять алкоголь. Похожие признания прозвучали из уст других подписчиц блогера. Правда, некоторые уточняли, что пили, не зная о том, что находятся в интересном положении.

Медики категоричны в вопросе употребления алкогольных напитков при беременности. Алкоголь вредит здоровью будущего ребенка, так как токсичные вещества поступают к нему с кровью.

Для Риты Дакоты алкоголь в малых дозах, видимо, служил успокоительным. Тогда он спасал ее, пока супруг Влад Соколовский изменял с другими.

Напомним, что пара развелась официально через год после рождения дочери Мии.

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