Стас Михайлов сделал операцию у пластического хирурга Деми Мур

Сегодня, 16:19

Сергей Нилов

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Стас Михайлов сделал операцию у пластического хирурга Деми Мур
Фото: Из открытых источников

50-летний Стас Михайлов неожиданно преобразился и стал выглядеть, словно молодой парень. На шоу Макса Галкина он пришел в довольно неожиданном образе рэпера - в широких штанах, кроссовках, черной майке. Одежда вся дизайнерская и безумно дорогая. Одни только кроссовки обошлись артисту в 1500 евро (он сам признался). Но эти траты ничто по сравнению с тем, сколько Стас Михайлов потратил на омоложение.

Как передает «Экспресс-газета», любимчик женщин основательно переделал себе лицо. Произошло это в США, где певец провел целый месяц. Ходят слухи, что пластику Стасу Михайлову делал знаменитый пластический хирург Брайан Новак, работающий в Голливуде. Именно этот врач колдовал над лицом такой знаменитости, как Деми Мур.

По информации Telegram-канала «Курятник», подходы этого пластического хирурга отличаются от традиционных. Он использует совершенно новую методику, в результате чего у его звездных клиентов на теле не остается никаких шрамов.

Таблоиды предполагают, именно умелые руки пластического хирурга выдали «вау-результат» так быстро, что Михайлову не потребовалась даже длительная реабилитация.

Но такая пластика стоит и приличных денег. За месяц в клинике хирурга Стас Михайлов выложил 30 тысяч долларов. Впрочем, не так уж это и много, если певец позволяет себе щеголять в кроссовках за полторы тысячи.

К слову, на шоу Галкина «Музыкалити» кроме Михайлова побывали также Виктор Калашников из группы «АК-47», артист лейбла Gazgolder рэпера Басты. Макс узнал, сколько «стоит шмот» каждого из них.

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