Сооснователь Apple Возняк заявил, что является «нулевым пациентом» с коронавирусом

Сооснователь Apple Стив Возняк заявил о том, что они и его жена являются «нулевыми пациентами», которые завезли в США из Китая коронавирус.

Он опубликовал сообщение об этом в своем Twitter.

«Пришли провериться, Джанет сильно кашляет. Все началось 4 января. Мы тогда только вернулись из Китая, поэтому можем быть «пациентами зеро» в Штатах», — написал Возняк.

Шутка Возняка понравилась далеко не всем его подписчикам, ведь день, когда он опубликовал этот твит, в США умерло от нового коронавируса шесть человек. Многие обвинили его в халатности. У него спросили, почему он, зная о возможности заражения, сразу же не обратился к врачу. Ведь за это время он мог заразить многих людей.

Но было немало и тех, кто оценил положительно чувство юмора Возняка. Ему написали что «на Мас вирусов не бывает», а также посоветовали лечить заболевание «яблоками».

Позднее Джанет сообщила, что у нее диагностировали синусит и короновирус она не подхватила. Про своего мужа она ничего не сообщала.

Сам же Возняк считает, что полностью исключать у него и Джанет коронавирус нельзя. Он объяснил, что врачи отказываются тестировать их, потому что с момента их приезда из Азии прошло больше двух недель, а это больше, чем инкубационный период заболевания.