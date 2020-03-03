Екатерина Варнава уже не может скрывать округлившийся живот

Сегодня, 10:09

Анна Лисова

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Екатерина Варнава уже не может скрывать округлившийся живот
Фото: Из открытых источников

Участница Comedy Woman Екатерина Варнава может быть беременной, считают ее поклонники.
Поводом для таких предположений послужил наряд, в котором она появилась на сцене во время одного из недавних концертов.
В Архангельске она выступала в паре с Марией Кравченко в спектакле «Ангелы на крыше». Артистка вышла к зрителям в облегающем платье, которое подчеркнуло ее округлившийся животик. Поэтому многие посчитали, что она вскоре исполнит мечту и впервые станет мамой.

В последнее время она часто появлялась на публике в мешковатых свитерах и объемных куртках. А поскольку она в последние несколько лет сильно похудела, то любые изменения в фигуре становятся сразу же заметными, пишет издание 7 Дней.
Екатерина Варнава слухи о беременности не комментирует, и это, считают фанаты, является еще одним доказательством того, что она в «положении».
Артистка не раз говорила о том, что мечтает о детях. Она уже около 10 лет встречается с танцором Константином Мякиньковым, но официально свои отношения они не спешат регистрировать.

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