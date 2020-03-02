Ургант растолковал людям старшего поколения, чем хороши Little Big, что поедут на «Евровидение»

Комик и телеведущий Иван Ургант счел своей обязанностью донести до телезрителей, особенно, для людей старшего поколения, кто такие Little Big и почему они они достойны представлять Россию на «Евровидение-2020». Новый выпуск программы «Вечерний Ургант» уже доступен на Ютуб.

Иван Ургант убежден, что колоритный образ солиста Ильи Прусикина покорит аудиторию, ведь он является сборным и содержит массу ассоциативных атрибутов - чуб, медведь, отсылку к перестройке.

Little Big, по мнению телеведущего, это свежий всплеск, свежие дыхание и, в некотором роде, смена вектора. Традиционная эстрада уже давно приелась и никому не интересна.

«Сколько можно работать по схеме Билан — Лазарев — Билан — Лазарев?», - задал риторический вопрос в ходе программы соведущий Дмитрий Хрусталев.

«Похоже на маршрут какого-то веселого паровозика», — шуточкой ответил Иван.

Кто такие Little Big? Ведущий показал колоритное фото Ильи Прусикина. На нем он снят с обнаженным торсом, с казачьей прической и татуировкой в виде медведя с оскалом.

«Вот это достойный наконец-то человек. Сколько можно вылезать из рояля с балериной...», — отметил Ургант.

Особое внимание ведущий программы акцентировал на казачьем чубчике участника, тату с медведем и надписи 1985 - это год, как многие помнят, начала перестройки, инициированной Михаилом Горбачевым.

К слову, Little Big западные журналисты считают уникальным коллективом, который может «зацепить» зрителя, поскольку играет разную музыку, которая ни под единое определение не подпадает.