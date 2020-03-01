Железняк и Кравченко уехали со съемок «Сваты 7»

Сериал «Сваты» завоевал любовь многих зрителей и поэтому, узнав о старте съемок седьмого сезона, они следят за новостями из съемочной площадки.

Судя по всему, съемки запланированных на это время года сцен уже подходят к концу. Стало известно, что в Россию из Белоруссии, где проходят съемки «Сватов», уже вернулись Анна Кошмал и Людмила Артемьева. Также уже уехал со съемочной площадки и Николай Добрынин. А недавно стало известно, что покинули съемочную площадку «Сватов 7» актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко, пишет издание DonDay.

Олеся Железняк и Татьяна Кравченко вместе играют в спектакле «Сирена и Виктория». 1 марта они выступали в подмосковной Балашихе. Фото и видео со спектаклей с участием Кравченко и Железняк в марте уже появилось в Сети. Так что можно сделать вывод, что в белорусских Дуличах уже завершились съемки зимнего блока седьмой части «Сватов».

Фанаты сериала надеются, что все запланированные сцены отсняты, поскольку неоднократно звучали сообщения о различных проблемах, возникавших в ходе съемочного процесса. Режиссер сериала Андрей Яковлев заявил, что, скорее всего, седьмой сезон сериала «Сваты» станет финальным.