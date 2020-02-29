Максим Галкин пришел с Аллой Пугачевой на концерт Лаймы Вайкуле

Сегодня, 14:15

Анна Лисова

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Максим Галкин пришел с Аллой Пугачевой на концерт Лаймы Вайкуле
Фото: Из открытых источников

Юморист Максим Галкин пришел со своей супругой Аллой Пугачевой на концерт Лаймы Вайкуле.
65-летняя латвийская певица выступила в Кремлевском дворце в первый день весны.
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле дружат уже много лет. И хотя живут они в разных странах, но по возможности стараются видеться на различных музыкальных мероприятиях, рассказывая о своих встречах подписчикам в соцсетях.

Нередко их совместные фото появляются и на странице Максима Галкина. В этот раз он показал в сториз соцсети Инстаграм видео с концерта Лаймы Вайкуле. С Аллой Борисовной они разместились на балконе. Пугачевой концерт подруги понравился, и свои эмоции она не скрывала, подпевая хитам и хлопая в ладоши.
Позднее Алла Борисовна и Максим Галкин вышли на сцену к Лайме Вайкуле с огромным букетом цветов. Вайкуле в этот момент начала петь свой знаменитый хит «Вернисаж» и звездное семейство ей подпевало, что привело в восторг присутствующую на концерте публику.

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