Максим Галкин пришел с Аллой Пугачевой на концерт Лаймы Вайкуле

Юморист Максим Галкин пришел со своей супругой Аллой Пугачевой на концерт Лаймы Вайкуле.

65-летняя латвийская певица выступила в Кремлевском дворце в первый день весны.

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле дружат уже много лет. И хотя живут они в разных странах, но по возможности стараются видеться на различных музыкальных мероприятиях, рассказывая о своих встречах подписчикам в соцсетях.

Нередко их совместные фото появляются и на странице Максима Галкина. В этот раз он показал в сториз соцсети Инстаграм видео с концерта Лаймы Вайкуле. С Аллой Борисовной они разместились на балконе. Пугачевой концерт подруги понравился, и свои эмоции она не скрывала, подпевая хитам и хлопая в ладоши.

Позднее Алла Борисовна и Максим Галкин вышли на сцену к Лайме Вайкуле с огромным букетом цветов. Вайкуле в этот момент начала петь свой знаменитый хит «Вернисаж» и звездное семейство ей подпевало, что привело в восторг присутствующую на концерте публику.