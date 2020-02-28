Лазарев поскандалил на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе» после высказывания Осиашвили

Сегодня, 17:43

Сергей Нилов

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Лазарев поскандалил на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе» после высказывания Осиашвили
Фото: Instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев устроил громкий скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе», которое выходит на канале «Россия». Певец вышел из себя и буквально наорал на пожилого поэта-песенника Симона Осиашвили, члена жюри, раскритиковавшего одну из конкурсанток.

Симон Осиашвили возмутился тем, что девушка пришла на конкурс с англоязычной композицией. По его мнению, на конкурсе следует петь песни на русском, так как они более мелодичные и душевные.

И тут Лазарева «прорвало».

«Вы рубите дорогу классному исполнителю, потому что Вы хотите русских песен! Вы рубите судьбу человека», - раскричался Сергей.

Он добавил, что исполнение песни на английском было безупречным, поэтому он вынужден встать на защиту девушки, увидев, что ее критикуют совершенно несправедливо.

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Да, я Эмоциональный! да, порой чересчур вспыльчивый, НО я имею свою четкую позицию, и всегда ее аргументировано отстаиваю, а всё потому, что мне не все равно. ⠀ Я всю жизнь остро реагирую на несправеливость, которая происходит. Я ПРОТИВ «стереотипов», « узких шор и предубеждений», я против «предвзятости и ярлыков», я против «неаргументрованного мнения». ⠀ Я считаю, что член жюри НЕ должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет! Он должен оценивать его исполнение, его вокальные данные, артистизм итд, а не вменять ему в вину, что он выбрал песню на иностранном языке. ⠀ Меня самого так часто в этой жизни «судили» и «затыкали» из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке, что я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим. ⠀ Новый выпуск шоу «Ну-ка, все вместе», пожалуй, один из сильнейших из всех предыдущих! И самый эмоциональный!!! Посмотрите! Завтра в 17.50 на телеканале Россия. # Repost @tvrussia ・・・ ⚡️Сергей Лазарев на пределе!​ ​ Яблоком раздора между ним и поэтом-песенником Симоном Осиашвили стало исполнение на английском языке. Из-за чего разгорелся спор, и чем он закончился, узнайте в воскресенье в 17:50 на телеканале «Россия» в программе «Ну-ка, все вместе!».​ ​ Как вы думаете, песни на русском языке душевнее иностранных?​ ​ #НукаВсеВместе #AllTogetherNow #Россия1 #СергейЛазарев #лазарев #скандал #шоу #нукавсевместе #ЯнеБоюсь

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Позже Сергей Лазарев признал, что был слишком эмоциональным. Возможно, ему не следовало бы себя так вести. Однако он убежден в собственной правоте.

Лазарев уверен, что жюри должно быть объективным и выставлять оценки за вокальные данные, артистизм и качество исполнения. Он выступает ярым противником «предвзятости и ярлыков», «неаргументированного мнения» и «стереотипов».

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