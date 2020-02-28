Лазарев поскандалил на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе» после высказывания Осиашвили

Сергей Лазарев устроил громкий скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе», которое выходит на канале «Россия». Певец вышел из себя и буквально наорал на пожилого поэта-песенника Симона Осиашвили, члена жюри, раскритиковавшего одну из конкурсанток.

Симон Осиашвили возмутился тем, что девушка пришла на конкурс с англоязычной композицией. По его мнению, на конкурсе следует петь песни на русском, так как они более мелодичные и душевные.

И тут Лазарева «прорвало».

«Вы рубите дорогу классному исполнителю, потому что Вы хотите русских песен! Вы рубите судьбу человека», - раскричался Сергей.

Он добавил, что исполнение песни на английском было безупречным, поэтому он вынужден встать на защиту девушки, увидев, что ее критикуют совершенно несправедливо.

Позже Сергей Лазарев признал, что был слишком эмоциональным. Возможно, ему не следовало бы себя так вести. Однако он убежден в собственной правоте.

Лазарев уверен, что жюри должно быть объективным и выставлять оценки за вокальные данные, артистизм и качество исполнения. Он выступает ярым противником «предвзятости и ярлыков», «неаргументированного мнения» и «стереотипов».