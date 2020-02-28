Мадонна упала со стула и разрыдалась от боли на концерте в Париже

Сегодня, 11:19

Сергей Нилов

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Мадонна упала со стула и разрыдалась от боли на концерте в Париже
Фото: Из открытых источников

Певица Мадонна во время концерта в Париже в рамках нового тура Madame X упала со стула и не смогла сдержать слез - разрыдалась от боли. Знаменитость травмировала колено и бедро месяц назад, но выступления не отложила.

Британское издание Daily Mail сообщает, что инцидент произошел на концерте 28 февраля. 61-летняя поп-дива, исполняя танцевальные движения на стуле, не смогла удержаться и упала на пол. Танцовщица из балета бросилась, чтобы помочь ей подняться. Однако боль была настолько острой, что Мадонна не сдержалась и расплакалась прямо на сцене, перед зрителями.

Досадное падение случилось во время исполнения песни Vogue.

Заметим, что в рамках тура Madame X знаменитости из 79 запланированных концертов осталось дать восемь. В турнэ она отправилась 17 сентября минувшего года. Концерты стартовали из Нью-орка и должны завершится 11 марта в Париже.

Мадонна ранее рассказывала, что травмы доставляют ей неописуемую боль и на нее нередко накатывают слезы. Однако сильная женщина решила не сдаваться.

«Я считаю себя воином. Я никогда не ухожу, я никогда не отступаю и никогда не сдаюсь! Но в этот раз я вынуждена прислушаться к своему телу и принять эту боль как предупреждение», - признавалась поп-звезда.

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