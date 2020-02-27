Источники сообщают о второй беременности Ксении Собчак

Сегодня, 18:30

Сергей Нилов

0

Image
Источники сообщают о второй беременности Ксении Собчак
Фото: Из открытых источников

Сразу несколько независимых друг от друга Телеграм-каналов сообщили о том, что 38-летняя телеведущая Ксения Собчак беременна. Второго ребенка она ждет от своего нынешнего мужа - театрального режиссера Константина Богомолова.

«Собчак беременна», - вещает канал «Героиня Татлера», подчеркивая, что знает информацию, о которой «глянцевые хроники молчат».

Телеграм-канал «Только никому», который специализируется на слухах о знаменитостях, усомнился в правдивости новости. Авторы напоминают, что в последние несколько месяцев СМИ только и сообщают, что Ксения Собчак беременна вторым ребенком.

«Пруфы, «Героиня», пруфы! На нашей памяти Собчак беременна уже много лет», - с иронией отмечают блогеры.

Авторы «Героини» весомых аргументов не предоставили, но поручились «зубом» за правдивость этой новости.

«Сами смотрите. Но сейчас реально — зуб даю! На ровном месте «Героиня» хайпить не стала бы», - написали они в ответ.

К слову, с этим каналом солидарны многие. Во время последних выпусков «Док Ток» у Собчак разглядели округлившийся животик. К тому же, светская львица и журналистка все чаще стала предпочитать одежду свободного кроя.

Напомним, у Ксении Собчак уже есть один ребенок - сын Платон. Он родился от первого супруга Максима Виторган. У Богомолова также есть один ребенок - дочь Анна, появившаяся в браке с актрисой Дарьей Мороз.

Лента

Источники сообщают о второй беременности Ксении Собчак

Сегодня, 18:30

Сати Казанова назвала эффективное защитное средство от коронавируса

Сегодня, 18:29

38-летняя экс-звезда Comedy Woman Елена Борщева готовится к операции

Сегодня, 08:50

Прилучный заложил имущество за 2 месяца до развода с Муцениеце

Сегодня, 08:34

Актриса Татьяна Васильева откровенно рассказала о своих изменах

Вчера, 21:05

Катя Гордон обнародовала компромат на Валерию и Иосифа Пригожина

Вчера, 15:47

Актеры из «Гарри Поттера» вновь соберутся для нового проекта

Вчера, 14:11

58-летняя Екатерина Андреева показала обколотое иглами лицо

Вчера, 12:42

Новорожденному сыну Джигана и Самойловой в Майами сделали обрезание

Вчера, 10:07

Многодетная блогер решила сделать вагинопластику и снова стать девственницей

Вчера, 09:47

Юрий Лоза иронично высказался о популярности Александра Петрова

27-02-2020, 23:40

Джонни Депп хотел сжечь и утопить Эмбер Херд

27-02-2020, 18:11

Добронравов рассказал о возвращении Васильева в новом сезоне «Сватов»

27-02-2020, 13:59

Надежда Бабкина разрыдалась на съемках шоу «Секрет на миллион»

27-02-2020, 11:25

Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы

26-02-2020, 23:59

Ирина Безрукова замуровала вход в квартиру умершего сына

26-02-2020, 18:27

Дочь Александра Малинина подает на него в суд

26-02-2020, 15:46

В увольнении Шепелева обвинили Собчак

26-02-2020, 14:23

Дети Ирины Цывиной разругались из-за наследства актрисы

26-02-2020, 13:01

Андрей Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

26-02-2020, 11:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle