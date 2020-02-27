Источники сообщают о второй беременности Ксении Собчак

Сразу несколько независимых друг от друга Телеграм-каналов сообщили о том, что 38-летняя телеведущая Ксения Собчак беременна. Второго ребенка она ждет от своего нынешнего мужа - театрального режиссера Константина Богомолова.

«Собчак беременна», - вещает канал «Героиня Татлера», подчеркивая, что знает информацию, о которой «глянцевые хроники молчат».

Телеграм-канал «Только никому», который специализируется на слухах о знаменитостях, усомнился в правдивости новости. Авторы напоминают, что в последние несколько месяцев СМИ только и сообщают, что Ксения Собчак беременна вторым ребенком.

«Пруфы, «Героиня», пруфы! На нашей памяти Собчак беременна уже много лет», - с иронией отмечают блогеры.

Авторы «Героини» весомых аргументов не предоставили, но поручились «зубом» за правдивость этой новости.

«Сами смотрите. Но сейчас реально — зуб даю! На ровном месте «Героиня» хайпить не стала бы», - написали они в ответ.

К слову, с этим каналом солидарны многие. Во время последних выпусков «Док Ток» у Собчак разглядели округлившийся животик. К тому же, светская львица и журналистка все чаще стала предпочитать одежду свободного кроя.

Напомним, у Ксении Собчак уже есть один ребенок - сын Платон. Он родился от первого супруга Максима Виторган. У Богомолова также есть один ребенок - дочь Анна, появившаяся в браке с актрисой Дарьей Мороз.