Сати Казанова назвала эффективное защитное средство от коронавируса

Сегодня, 18:29

Сергей Нилов

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Сати Казанова назвала эффективное защитное средство от коронавируса
Фото: instagram.com/satikazanova

Российская певица Сати Казанова назвала эффективное средство для защиты от коронавируса. По мнению артистки, это гвоздика.

Экс-солистка группы «Фабрики» часто бывает в Италии, ведь ее супруг Стефано Тиоццо - итальянец. В этой стране проживают его родители и многочисленные родственники.

Ситуация с распространением коронавируса именно в Италии сейчас очень сложная. Страна удерживает первенство в Европе, погибли там 17 человек. Случаев заражения зафиксировано свыше 400, Италия в потрясении, но, как указывает певица, люди стремятся сохранять спокойствие и не паниковать.

COVID-2019 унес жизни только пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом, подчеркивает Казанова. Она посочувствовала людям, планы которых нарушила эпидемия. Сама певица в своем Инстаграм пишет, что должна была сопровождать супруга на презентацию книги и с промо-туром на севере страны. Теперь Казанова не может даже примерно обозначить, когда состоится презентация и состоится ли она вообще в ближайшее время.

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Covid-19 Или короновирус Моя маленькая сейчас Италия в потрясении! Более 400 случаев заражения...😥 ⠀ Мой муж (он сейчас в Непале) и вся его семья, находящаяся сейчас в Италии, спокойны, говорят, что люди больше нагнетают паники и страха, чем стоило бы 🤷🏻‍♀️ ⠀ Важно отметить, что смертельные исходы в Европе только у лиц, уже довольно старых, с ослабленным иммунитетом и здоровьем в целом. ⠀ Искренне сочувствую всем, кто пострадал от этого недуга, и тем, чьи планы о каких то важных событиях были нарушены в связи с этой «новой чумой» 🙏 ⠀ В первых числах марта у моего мужа должна состояться презентация его книги, в которую он вложил столько сил и любви ❤️ Запланирован промо-тур по крупным городам Италии, особенно на севере, где я собираюсь сопровождать моего любимого, поддерживая в столь важный момент его жизни 🙌 Теперь только Бог знает, случится ли это все, либо же придётся переносить на другие даты 🤷🏻‍♀️ ⠀ Напоследок могу добавить одно: человек не создан чтобы поедать всех этих червей, мышей, обезьян, собак, лягушек, да и вообще, любое другое живое существо - это моя ВЕРА, моя философия. Можете ее не разделять. Но мы, человечество, получаем те плоды, которые заслужили - рак, вирусы, войны и прочие беды.... ⠀ Всем здоровья и мира 🙌❤️ ⠀ P.S. Говорят, маски мало чем помогает для защиты от вирусов. В вот гвоздика - пару головок держать во рту, пока семя не отдаст свои соки - самое то 👍 Лично я в самолёт возьму не маску, но именно гвоздику. ⠀ #Covid19 #CoronaInDaHouse #DontEatLivingBeings #StopEatAnimals #Italia #AmoreMio

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Сати Казанова раскрыла свой секрет, который поможет защититься от коронавируса. Она рекомендует жевать семена гвоздики, пока они не отдадут свои соки.

«Говорят, маски мало чем помогают для защиты от вирусов. А вот гвоздика - пару головок держать во рту, пока семя не отдаст свои соки - самое то», - написала знаменитость.

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