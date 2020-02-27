Сати Казанова назвала эффективное защитное средство от коронавируса

Российская певица Сати Казанова назвала эффективное средство для защиты от коронавируса. По мнению артистки, это гвоздика.

Экс-солистка группы «Фабрики» часто бывает в Италии, ведь ее супруг Стефано Тиоццо - итальянец. В этой стране проживают его родители и многочисленные родственники.

Ситуация с распространением коронавируса именно в Италии сейчас очень сложная. Страна удерживает первенство в Европе, погибли там 17 человек. Случаев заражения зафиксировано свыше 400, Италия в потрясении, но, как указывает певица, люди стремятся сохранять спокойствие и не паниковать.

COVID-2019 унес жизни только пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом, подчеркивает Казанова. Она посочувствовала людям, планы которых нарушила эпидемия. Сама певица в своем Инстаграм пишет, что должна была сопровождать супруга на презентацию книги и с промо-туром на севере страны. Теперь Казанова не может даже примерно обозначить, когда состоится презентация и состоится ли она вообще в ближайшее время.

Сати Казанова раскрыла свой секрет, который поможет защититься от коронавируса. Она рекомендует жевать семена гвоздики, пока они не отдадут свои соки.

«Говорят, маски мало чем помогают для защиты от вирусов. А вот гвоздика - пару головок держать во рту, пока семя не отдаст свои соки - самое то», - написала знаменитость.