Актриса Татьяна Васильева откровенно рассказала о своих изменах

Сегодня, 21:05

Сергей Нилов

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Актриса Татьяна Васильева откровенно рассказала о своих изменах
Фото: Из открытых источников

Народная артистка России Татьяна Васильева стала гостьей программы «Судьба человека» на канале Россия-1 и откровенно рассказала о своих изменах первому мужу. 73-летняя знаменитость отметила, что он знал о наличии у жены любовников, но не вмешивался и совершенно никак не реагировал.

Первым мужем актрисы был ее коллега Анатолий Васильев. Будучи замужем, Татьяна не видела ничего зазорного в том, чтобы завести любовника. Она начала встречаться с режиссером Московского театра сатиры Валентином Плучеком. Анатолий был в курсе их любовной связи, но ничего не предпринимал - не устраивал скандалы, ни разводился. А Татьяна ждала от него мужских поступков.

«Анатолий знал об этом, но ему было не до меня. Хотя он стоял под кабинетом Плучека и смотрел. А что смотреть? Ну приди и набей ему морду», - рассказывает актриса.

Но Плучек был не единственным любовником Васильевой. Во время репетиций «Обыкновенного чуда» актриса стала встречаться еще с одним своим коллегой - Михаилом Державиным.

«Об этом все знали в театре. Ну, а как не влюбиться в такого красивого партнера, который так рьяно ухаживал? Правда, тогда Михаил был женат. Когда его супруга уезжала отдыхать, я переселялась к Мише с вещами. Меня все воспринимали как походную жену в отсутствие настоящей, на что я не обижалась», - откровенно рассказала Татьяна.

Но ни первый, ни второй любовник не заставили ее уйти от Васильева. А вот встреча с Георгием Мартиросяном вынудила ее изменить свою личную жизнь. Актриса пришла к мужу и рассказала все о своих изменах. Тот к тому моменту также успел сходить «налево», но был потрясен признанием жены.

Мартиросян стал вторым мужем Васильевой, но и с ним долгой и счастливой жизни у нее не вышло. Артистка не смогла смириться с тем, что он обижал ее сына, рожденного в первом браке.

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Актриса Татьяна Васильева откровенно рассказала о своих изменах

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