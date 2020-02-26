Катя Гордон обнародовала компромат на Валерию и Иосифа Пригожина

Сегодня, 15:47

Сергей Нилов

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Катя Гордон обнародовала компромат на Валерию и Иосифа Пригожина
Фото: Из открытых источников

Известный в России журналист и юрист Катя Гордон объявила войну продюсеру Иосифу Пригожину и его звездной супруге - певице Валерии. Она предала гласности историю с «душком», в которой они фигурируют. В частности, она утверждает, что супруги поспособствовали тому, чтобы она сама себя оговорила во время развода с Сергеем Жориным.

Гордон на тропу войны решила встать после того, как Валерия объявила о своем намерении создать партию «Сильные женщины», с которой будет баллотироваться в Госдуму в 2021 году.

Главным лозунгом якобы будет защита жертв домашнего насилия - ни для кого не секрет, что Валерия долго терпела унижения и избиение со стороны своего первого мужа - продюсера Шульгина.

Гордон, услышав о намерении, заявила, что Валерия не способна объединить людей. Но тут решил взять слово Пригожин и заступился за жену. Однако продюсер не сумел совладать с собой, не смог держать обуревавшие его эмоции под контролем. В итоге он договорился до того, что обозвал Гордон жабой.

Катя же посоветовала ему поучиться хорошим манерам и предупредила, что предаст гласности его некрасивые поступки.

Когда журналистка разводилась со своим бывшим супругом - адвокатом Сергеем Жориным - Валерия и Пригожин сыграли в этом процессе далеко не последнюю роль. В интернет был слит ролик, где Катя оклеветала саму себя, сказав, что обманула, что муж ее бил.

Она утверждает, что когда ролик был записан, Жорин якобы демонстративно удалил его. Но позже выяснилось, что видео было скопировано на телефон Пригожина. Именно так Валерия и Пригожин помогли Жорину добиться того, чтобы Гордон сама себя оговорила.

Катя считает, что такие люди представляют опасность для общества.

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