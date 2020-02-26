Актеры из «Гарри Поттера» вновь соберутся для нового проекта

В новом проекте, который связан с творчеством британской писательницы Джоан Роулинг, снова будут задействованы актеры, которые сыграли в фильмах, снятых по ее книгам о Гарри Поттере.

В этот раз Джейсон Исаак (Люциус Малфой), Эванна Линч (Полумна Лавгуд), Бонни Райт (Джинни Уизли), а также Джуд Лоу (молодой Альбус Дамблдор в серии-приквеле «Фантастические твари и где они обитают») озвучат персонажей произведения «Сказки Барда Бидля» 2007 года для аудиокниги. Этот проект реализовывает Warner Bros. Studio. Озвучена будет британская версия книги Роулинг.



К озвучиванию аудиокниги также была привлечена актриса Нома Думезвени, сыгравшая Гермиону в мюзикле «Проклятое дитя», соавтором которой была Роулинг. Думезвени прочитала в этой аудиокниге «Сказку о трех братьях».

Приобрести эту аудиокнигу можно будет с 31 марта 2020 года.