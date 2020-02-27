38-летняя экс-звезда Comedy Woman Елена Борщева готовится к операции

Сегодня, 08:50

Анна Лисова

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38-летняя экс-звезда Comedy Woman Елена Борщева готовится к операции
Фото: Из открытых источников

Юмористка Елена Борщева в своем Instagram откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.
Она призналась, что у нее обнаружили грыжу и теперь ей предстоит операция.

«У меня обнаружили грыжу белой линии живота. Звучит ужасно! В Интернете специально не читаю, что это. Боюсь испугаться еще больше», — написала 38-летняя экс-звезда Comedy Woman на своей странице в соцсети.

По словам Елены, она уже обследовалась и знает, что это заболевание началось после второй беременности. После консультации у двух специалистов она знает, что ей предстоит операция. Артистка планирует найти время в своем плотном графике, чтобы решить эту проблему со здоровьем.
Елена Борщева отметила, что она хочет найти время на операцию в ближайшие два месяца. Артистка уже узнала, что если осложнений не будет, то ей в больнице придется провести около двух суток, но потом может понадобиться до месяца для реабилитации.
Подписчики пожелали Елене поскорее решить возникшую проблему и надеются, что с ней она тоже справиться легко.

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