38-летняя экс-звезда Comedy Woman Елена Борщева готовится к операции

Юмористка Елена Борщева в своем Instagram откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.

Она призналась, что у нее обнаружили грыжу и теперь ей предстоит операция.

«У меня обнаружили грыжу белой линии живота. Звучит ужасно! В Интернете специально не читаю, что это. Боюсь испугаться еще больше», — написала 38-летняя экс-звезда Comedy Woman на своей странице в соцсети.

По словам Елены, она уже обследовалась и знает, что это заболевание началось после второй беременности. После консультации у двух специалистов она знает, что ей предстоит операция. Артистка планирует найти время в своем плотном графике, чтобы решить эту проблему со здоровьем.

Елена Борщева отметила, что она хочет найти время на операцию в ближайшие два месяца. Артистка уже узнала, что если осложнений не будет, то ей в больнице придется провести около двух суток, но потом может понадобиться до месяца для реабилитации.

Подписчики пожелали Елене поскорее решить возникшую проблему и надеются, что с ней она тоже справиться легко.