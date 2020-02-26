58-летняя Екатерина Андреева показала обколотое иглами лицо

Сегодня, 12:42

Сергей Нилов

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58-летняя Екатерина Андреева показала обколотое иглами лицо
Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official

Екатерина Андреева - одна из самых красивых ведущих на российском ТВ, невзирая на свои 58 лет, хотя молодые дарования не дремлют и составляют немалую конкуренцию. Молодость знаменитости дается не так уж и легко. Генетика и здоровый образ жизни - это одно, но без манипуляций в салонах красоты медиалицу также не обойтись.

Екатерина Андреева, отбросив стеснение, решила показать, на какие жертвы приходится идти, чтобы в своем возрасте выглядеть великолепно.

На своей странице в Instagram ведущая опубликовала видео, где продемонстрировала реально «адские» манипуляции. Телеведущая показала себя с лицом, в котором торчат десятки острых игл.

«Если хочешь быть красивой - будь», - так подписала видео теледива.

Андреева расписала прелести процедуры. По ее словам, иглы очень острые и не оставляют после себя никаких следов, но работают на укрепление мышц и тургора кожи.

Поклонники принялись расспрашивать любимицу, болезненная ли это процедура. Екатерина лукавить не стала и честно ответила - больно, но не так, чтобы уж слишком. Хотя за один сеанс в лицо могут быть воткнуты 50, а то и более, иголок.

«Красота требует жертв. Какая же вы отважная. Героиня нашего времени», - восхитилась одна поклонница. «Какой ужас, смотреть больно», - укорила в комментариях другая.

К слову, Екатерина Андреева ранее призналась, что к пластическим операциям никогда не прибегала. Процедуры для поддержания красоты - это лишь небольшая часть ее ухода. Главное - ЗОЖ и правильное питание. Телеведущая уже давно отказалась от вредных колбас, гамбургеров, консервов и полуфабрикатов.

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