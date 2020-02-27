Прилучный заложил имущество за 2 месяца до развода с Муцениеце

Актер Павел Прилучный и актриса Агата Муцениеце разводятся, о чем они оба на днях объявили в Instagram.

О проблемах в их семье слухи появлялись уже не раз, но все же казалось, что они смогут преодолеть кризис в отношениях и останутся вместе. Но они решили развестись, хотя, по словам Прилучного, постараются сохранить дружеские отношения ради детей.

Агата Муцениеце заявила, что хоть она и любит мужа, но обстоятельства, которые открылись, не дают ей сохранить семью.

Хотя актеры говорили о том, что хотели бы расстаться спокойно, похоже, развод не обойдется без скандалов. Журналистам удалось узнать , что примерно два месяца назад Павел Прилучный заложил машину, Range Rover за 5 миллионов, в банк «Росгосстрах» в счет погашения кредита.

Финансовые проблемы у актера были и ранее. В СМИ недавно попали информация, что он задолжал налогов на 150 тыс рублей. Штраф Прилучный погасил, но комментировать эту ситуацию ни он, ни Муцениеце не стали.

Впрочем, скорее всего не только финансовые проблемы стали поводом для развода. В СМИ гуляли слухи об изменах Прилучного. А в прошлом году в дом актерской четы прибыл наряд полиции, который вызывали соседи из-за неадекватного поведения Прилучного, который тогда поднял руку на свою супругу.