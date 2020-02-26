Новорожденному сыну Джигана и Самойловой в Майами сделали обрезание

18 февраля у рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой родился четвертый ребенок. Это мальчик, о котором они мечтали и назвали сына Давидом. А в четверг, 27 февраля, Джиган оповестил в Instagram о важном семейном событии - новорожденному сделали обрезание.

Настоящее имя и фамилия рэпера Джигана — Денис Устименко-Вайнштейн, он еврей. Поэтому без обрезания его сын просто не мог обойтись. Денис и Оксана пригласили раввина, который и провел процедуру обрезания. Счастливый отец сына выложил у себя на страничке фото памятного события. Он запечатлен с Давидом на руках и раввином на фоне залитого солнцем пляжа в Майами.

«Устименко Давид Денисович», - подписал он снимок.

К слову, в США Джиган, Оксана, а также три их дочери - Ариела, Лея и Майя - переехали еще за несколько месяцев до родов.

Поклонники засыпали Джигана не только поздравлениями с обрезанием, но и горой вопросов. Большинство из них имеют весьма туманные представления о процедуре. Некоторые открытым текстом выступили против обрезания малышу.

Многие обратили внимание на то, что сын будет носить фамилию рэпера, тогда как дочери записаны на фамилию матери.

«Как сынок, так Устименко, а как дочки — так Самойловы», «Дождался сыночка, поздравляю», «Счастливый отец», - пишут фанаты.

К слову, Оксана Самойлова недавно похвасталась стройной фигурой и показала плоский живот. Модель отметила, что сама удивлена, как быстро тело пришло в форму.