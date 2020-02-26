Новорожденному сыну Джигана и Самойловой в Майами сделали обрезание

Сегодня, 10:07

Сергей Нилов

0

Image
Новорожденному сыну Джигана и Самойловой в Майами сделали обрезание
Фото: instagram.com/iamgeegun

18 февраля у рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой родился четвертый ребенок. Это мальчик, о котором они мечтали и назвали сына Давидом. А в четверг, 27 февраля, Джиган оповестил в Instagram о важном семейном событии - новорожденному сделали обрезание.

Настоящее имя и фамилия рэпера Джигана — Денис Устименко-Вайнштейн, он еврей. Поэтому без обрезания его сын просто не мог обойтись. Денис и Оксана пригласили раввина, который и провел процедуру обрезания. Счастливый отец сына выложил у себя на страничке фото памятного события. Он запечатлен с Давидом на руках и раввином на фоне залитого солнцем пляжа в Майами.

«Устименко Давид Денисович», - подписал он снимок.

К слову, в США Джиган, Оксана, а также три их дочери - Ариела, Лея и Майя - переехали еще за несколько месяцев до родов.

Поклонники засыпали Джигана не только поздравлениями с обрезанием, но и горой вопросов. Большинство из них имеют весьма туманные представления о процедуре. Некоторые открытым текстом выступили против обрезания малышу.

Многие обратили внимание на то, что сын будет носить фамилию рэпера, тогда как дочери записаны на фамилию матери.

«Как сынок, так Устименко, а как дочки — так Самойловы», «Дождался сыночка, поздравляю», «Счастливый отец», - пишут фанаты.

К слову, Оксана Самойлова недавно похвасталась стройной фигурой и показала плоский живот. Модель отметила, что сама удивлена, как быстро тело пришло в форму.

Лента

Новорожденному сыну Джигана и Самойловой в Майами сделали обрезание

Сегодня, 10:07

Многодетная блогер решила сделать вагинопластику и снова стать девственницей

Сегодня, 09:47

Юрий Лоза иронично высказался о популярности Александра Петрова

Вчера, 23:40

Джонни Депп хотел сжечь и утопить Эмбер Херд

Вчера, 18:11

Добронравов рассказал о возвращении Васильева в новом сезоне «Сватов»

Вчера, 13:59

Надежда Бабкина разрыдалась на съемках шоу «Секрет на миллион»

Вчера, 11:25

Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы

26-02-2020, 23:59

Ирина Безрукова замуровала вход в квартиру умершего сына

26-02-2020, 18:27

Дочь Александра Малинина подает на него в суд

26-02-2020, 15:46

В увольнении Шепелева обвинили Собчак

26-02-2020, 14:23

Дети Ирины Цывиной разругались из-за наследства актрисы

26-02-2020, 13:01

Андрей Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

26-02-2020, 11:39

Дочь Рамзана Кадырова представила в Париже модную коллекцию Firdaws

26-02-2020, 10:11

Звезда 90-х Натали опубликовала фото без макияжа

25-02-2020, 21:56

Дима Билан из-за ухудшения состояния здоровья отменил концерты

25-02-2020, 17:25

Александр Овечкин и Анастасия Шубская ждут второго ребенка

25-02-2020, 12:19

Композитор Иванов раскрыл стоимость хитов Лободы и Лолиты

25-02-2020, 12:11

Звезда «Мажора» Прилучный объявил о разводе с Агатой Муцениеце

24-02-2020, 15:43

Стало известно, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2020»

23-02-2020, 12:16

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» южнокорейскому фильму «Паразиты»

21-02-2020, 17:08

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle