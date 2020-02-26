Многодетная блогер решила сделать вагинопластику и снова стать девственницей

Блогер Адель Сергеенкова, мать пятерых детей, решилась на восстановление девственной плевы. Женщина уверена, что пластика поможет ей вернуть дородовой тонус и это будет первым шагом к встрече с будущим мужчиной.

К пластике у Адель противопоказаний нет - лишь в августе минувшего года она сделала пластику груди. Теперь у нее импланты поменьше, чем те, что были. Этого, впрочем, мало. У Сергеенковой пятеро детей, четверо из которых - погодки. Одна за другой беременности сказались на тонусе, поэтому женщина считает, что только восстановление девственной плевы ей может помочь, пишет СтарХит.

Адель прошла через тяжелый развод, который сказался не только на психологическом здоровье, но и на сердце. По этой причине отказалась от наркоза в привычном понимании.

В успехе операции не сомневается. Она обратилась к пластическому хирургу Сергею Блохину, с которым знакома давно и денег не возьмет. И операцию он предложил сделать под эпидуральной анестезией.

«Адель — моя близкая подруга. Мы с ней в очень хороших отношениях, и денег с нее я брать не могу по этическим соображениям. У нее будет вагинопластика и восстановление девственной плевы. Вот так она захотела», — приводит слова пластического хирурга «СтарХит».

На восстановление после операции потребуется полтора месяца. За это время запрещено заниматься сексом, но Адель Сергеенкову это не смущает - у нее сейчас нет мужчины.

«Развод и операция вдохновили меня на восстановление девственной плевы. Мало кто понимает, зачем маме пятерых детей это делать. Но для меня это один из шагов к встрече с будущим мужчиной, по-настоящему любимым человеком», - откровенничает женщина.

Издание отмечает, что все 5 детей блогера в курсе того, что мать ложится на такую операцию. Они ее поддерживают и обещают помогать в период восстановления.