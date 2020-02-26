Многодетная блогер решила сделать вагинопластику и снова стать девственницей

Сегодня, 09:47
Блогер Адель Сергеенкова, мать пятерых детей, решилась на восстановление девственной плевы. Женщина уверена, что пластика поможет ей вернуть дородовой тонус и это будет первым шагом к встрече с будущим мужчиной.
К пластике у Адель противопоказаний нет - лишь в августе минувшего года она сделала пластику груди. Теперь у нее импланты поменьше, чем те, что были. Этого, впрочем, мало. У Сергеенковой пятеро детей, четверо из которых - погодки. Одна за другой беременности сказались на тонусе, поэтому женщина считает, что только восстановление девственной плевы ей может помочь, пишет СтарХит.
Адель прошла через тяжелый развод, который сказался не только на психологическом здоровье, но и на сердце. По этой причине отказалась от наркоза в привычном понимании.
View this post on Instagram
💙😍⭐️ Видео для ваших лайков 💋 Тык-тык и готово)) Вам не сложно, нам приятно 🙌🏼😚
A post shared by ⭐️ АДЕЛЬ СЕРГЕЕНКОВА ⭐️ (@adelsergeenkova) on
В успехе операции не сомневается. Она обратилась к пластическому хирургу Сергею Блохину, с которым знакома давно и денег не возьмет. И операцию он предложил сделать под эпидуральной анестезией.
На восстановление после операции потребуется полтора месяца. За это время запрещено заниматься сексом, но Адель Сергеенкову это не смущает - у нее сейчас нет мужчины.
Издание отмечает, что все 5 детей блогера в курсе того, что мать ложится на такую операцию. Они ее поддерживают и обещают помогать в период восстановления.
Вчера, 18:11
26-02-2020, 23:59
26-02-2020, 18:27
26-02-2020, 15:46
26-02-2020, 14:23
26-02-2020, 13:01
26-02-2020, 10:11
25-02-2020, 21:56
25-02-2020, 17:25
25-02-2020, 12:19
25-02-2020, 12:11
24-02-2020, 15:43
23-02-2020, 12:16
Комментировать