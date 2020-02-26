Юрий Лоза иронично высказался о популярности Александра Петрова

Вчера, 23:40
Певец Юрий Лоза высказался о популярности актера Александра Петрова.
В последние несколько лет действительно Александр Петров стал одни из самых востребованных российских актеров. Он снялся в ряде нашумевших отечественных картинах, и покорил своим шармом многих женщин.
Юрий Лоза в своем Facebook иронично-саркастической форме высказался о состоянии российского кино на сегодняшний день, задев и Александра Петрова.
Как отметил Лоза, отечественные вузы ежегодно выпускают более 2 тыс перспективных молодых актеров. Конечно же, все они мечтают сняться в фильмах, которые принесут их популярность. Но сейчас российские режиссеры предпочитают работать с теми, чье имя уже известно зрителю.
Подписчики же, комментируя слова Лозы, отмечают, что подобная ситуация в российском кинематографе складывалась и ранее. Они вспомнили период, когда на экранах постоянно мелькал Безруков, сейчас же его сменил Петров, и, вполне логично, что в будущем его вытеснит кто-то еще.
Стоит отметить, что Петров сыграл роли в фильмах «Лед», «Гоголь» и «Текст», которые стали одними из самых популярных отечественных фильмов за последние несколько лет. А вскоре выйдет картина «Стрельцов» с его участием. Она рассказывает о судьбе советского футболиста Эдуарда Стрельцова.
Вчера, 18:11
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