Добронравов рассказал о возвращении Васильева в новом сезоне «Сватов»

Съемки седьмого сезона сериала «Сваты» уже идут в Белоруссии.

Снимают сериал «Сваты» в 40 километрах от Минска в старинной деревне Дудичи.

Актер Федор Добронравов рассказал о том, как проходят съемки. Он отметил, что вновь живет в семье Виктора и Светланы Празецких, пишет издание "Антенна-Телесемь".

«Они для всех нас за эти годы стали как родственники, и мы для них тоже. Можно даже сказать, что мы друг друга любим», - отметил Добронравов.

Интригой седьмого сезона стало возвращение на съемочную площадку Анатолия Васильева. Он в первых сезонах «Сватов» играл одну из главных ролей, но потом его герой умер по сценарию. Но сейчас он вновь будет сниматься в сериале, ведь в седьмом сезоне будет много сцен из прошлого, в которых и задействован Васильев.

Добронравов подчеркнул, что все заявления о его ссоре с Васильевым – это выдумки и слухи.

«Это все полный бред! Никакой ссоры у нас и в помине не было, мы в прекрасных отношениях. У нас вообще в этом проекте между всеми артистами отличное взаимопонимание и крепкая дружба. А еще мне обидно, когда выдумывают, будто я ухожу из артистов или ухожу из «Сватов», - заявил Добронравов.