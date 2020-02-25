Добронравов рассказал о возвращении Васильева в новом сезоне «Сватов»

Сегодня, 13:59

Анна Лисова

0

Image
Добронравов рассказал о возвращении Васильева в новом сезоне «Сватов»
Фото: Из открытых источников

Съемки седьмого сезона сериала «Сваты» уже идут в Белоруссии.
Снимают сериал «Сваты» в 40 километрах от Минска в старинной деревне Дудичи.
Актер Федор Добронравов рассказал о том, как проходят съемки. Он отметил, что вновь живет в семье Виктора и Светланы Празецких, пишет  издание "Антенна-Телесемь".

«Они для всех нас за эти годы стали как родственники, и мы для них тоже. Можно даже сказать, что мы друг друга любим», - отметил Добронравов.

Интригой седьмого сезона стало возвращение на съемочную площадку Анатолия Васильева. Он в первых сезонах «Сватов» играл одну из главных ролей, но потом его герой умер по сценарию. Но сейчас он вновь будет сниматься в сериале, ведь в седьмом сезоне будет много сцен из прошлого, в которых и задействован Васильев.
Добронравов подчеркнул, что все заявления о его ссоре с Васильевым – это выдумки и слухи.
«Это все полный бред! Никакой ссоры у нас и в помине не было, мы в прекрасных отношениях. У нас вообще в этом проекте между всеми артистами отличное взаимопонимание и крепкая дружба. А еще мне обидно, когда выдумывают, будто я ухожу из артистов или ухожу из «Сватов», - заявил Добронравов.

Лента

Добронравов рассказал о возвращении Васильева в новом сезоне «Сватов»

Сегодня, 13:59

Надежда Бабкина разрыдалась на съемках шоу «Секрет на миллион»

Сегодня, 11:25

Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы

Вчера, 23:59

Ирина Безрукова замуровала вход в квартиру умершего сына

Вчера, 18:27

Дочь Александра Малинина подает на него в суд

Вчера, 15:46

В увольнении Шепелева обвинили Собчак

Вчера, 14:23

Дети Ирины Цывиной разругались из-за наследства актрисы

Вчера, 13:01

Андрей Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Вчера, 11:39

Дочь Рамзана Кадырова представила в Париже модную коллекцию Firdaws

Вчера, 10:11

Звезда 90-х Натали опубликовала фото без макияжа

25-02-2020, 21:56

Дима Билан из-за ухудшения состояния здоровья отменил концерты

25-02-2020, 17:25

Александр Овечкин и Анастасия Шубская ждут второго ребенка

25-02-2020, 12:19

Композитор Иванов раскрыл стоимость хитов Лободы и Лолиты

25-02-2020, 12:11

Звезда «Мажора» Прилучный объявил о разводе с Агатой Муцениеце

24-02-2020, 15:43

Стало известно, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2020»

23-02-2020, 12:16

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» южнокорейскому фильму «Паразиты»

21-02-2020, 17:08

Похудевший на 20 кг Павел Прилучный напугал поклонников своим видом

21-02-2020, 02:32

51-летняя модель Донна Д’Эррико разделась и облилась краской ради благотворительности

21-02-2020, 01:02

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

20-02-2020, 10:39

Бывший муж Лолиты заявил, что она ранее принимала наркотики

19-02-2020, 23:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle