Надежда Бабкина разрыдалась на съемках шоу «Секрет на миллион»

Героиней шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой, который выходит на НТВ, стала известная певица Надежда Бабкина.

В Сети уже появился официальный анонс этого выпуска.

Конечно же, редакторы стараются до выхода в эфир программы не раскрывать всех подробностей, но, как всегда, намекнули на неожиданные моменты.

По сценарию шоу, Лера Кудрявцева задает своим собеседникам провокационные вопросы. Зачастую выпуски получаются очень эмоциональными. И серия с Надеждой Бабкиной, судя по анонсу, не будет скучной.

В один из моментов Надежда Бабкина так разволновалась, что начала плакать. По словам певицы, ее честный ответ на вопрос ведущей станет шоком для всей страны.

Отметим, основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня», народная артистка РСФСР Надежда Бабкина будет в марте 2020 года праздновать свое 70-летие.