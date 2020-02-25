Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы

Вчера, 23:59

Анна Лисова

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Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы
Фото: Из открытых источников

В сети кинотеатров «Каро Фильм» 1 марта покажут документальный фильм «Листьев. Новый Взгляд» Родиона Чепеля. В пресс-службе «Кинопоиска» сообщили, что показ будет приурочен к 25-й годовщине смерти журналиста.
Чепель рассказал, что работая над этой картиной, он изучил множество документов, в том числе банковские выписки и заметки следователя. Также он провел более 70 встреч с теми, кто готов был говорить о Владе Листьеве и его убийстве. В съемках участвовали в том числе журналисты Леонид Парфенов, Александр Любимов, Александр Политковский и Эдуард Сагалаев, Леонид Якубович.

Коллеги Владислава Листьева анонимно написали имя предполагаемого убийцы журналиста в ходе съемок фильма. В финале фильма Чепель вскрыл коробку с записками и зачитал имена. По словам автора фильма, два человека оставили пустыми записки, но все остальные оставили свои версии. В одной из записок было указано, что Влада Листьева «заказал» обманутый муж, но кто это, автор записки не написал. Фигурировали в записках «криминал, стоящий за одним из рекламных агентств», член Совета Федерации Сергей Лисовский и олигарх Борис Березовский.
Показы фильма будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Калининграде, пишет ТАСС.
Напомним, 1 марта 1995 года Влада Листьева застрелили в подъезде его дома на Новокузнецкой улице Москвы. В него совершили два выстрела. Влад Листьеву было 38. На тот момент он занимал пост генерального директора Общественного российского телевидения. Следователи связывали преступление с его деятельностью на посту гендиректора ОРТ, поскольку стрелявший не тронул ценности и крупную сумму наличных, которые Листьев имел при себе.
Расследование дела об убийстве Влада Листьева приостановили в 2009 году.

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Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы

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