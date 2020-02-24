Ирина Безрукова замуровала вход в квартиру умершего сына

Сегодня, 18:27

Анна Лисова

0

Image
Ирина Безрукова замуровала вход в квартиру умершего сына
Фото: Из открытых источников

Актриса Ирина Безрукова решила замуровать вход в квартиру своего единственного сына, который погиб пять лет назад.
14 марта сына Ирины Безруковой Андрея Ливанова нашли мертвым в его квартире. Ему едва исполнилось 25 лет, когда он ушел из жизни. В Сети гуляло множество версий его кончины. Но правда оказалась прозаичной – парень поскользнулся в ванной и упал, ударившись головой о плитку.

Спустя пять месяцев после этой трагедии Сергей Безруков ушел от Ирины к другой. А она, пытаясь обрести смысл жизни, увлеклась эзотерикой. Ирина Безрукова не смогла уехать из дома, где произошла не одна трагедия в ее жизни. Она и сейчас живет в высотке на юго-востоке Москвы. Ее квартира примыкает к квартире, в которой жил ее сын.
Стоит отметить, что в 2017 году Ирина Безрукова пригласила в гости программу «Идеальный ремонт». Дизайнеры этого проекта полностью изменили жилье актрисы. Но она пошла дальше и недавно ремонт в жилье актрисы завершился. После него две квартиры объединились в одну, пишет КП.
Напомним, Андрей Ливанов – сын Ирины от первого мужа Игоря Ливанова. От него Ирина ушла к Сергею Безрукову, с которым познакомилась во время съемок культового сериала «Бригада». Сергей Безруков 11 лет воспитывал пасынка, как родного сына, и даже пригласил его на должность администратора в свой театр. Тем не менее, на его похороны он не пришел.
Сейчас Сергей Безруков женат на режиссере Анне Матисон. Игорь Ливанов также женился и воспитывает двоих детей. А вот Ирина по-прежнему остается одна. Как отметила актриса, она очень разборчива и пока не нашла мужчину, с которым хотела бы создать семью.

Лента

Ирина Безрукова замуровала вход в квартиру умершего сына

Сегодня, 18:27

Дочь Александра Малинина подает на него в суд

Сегодня, 15:46

В увольнении Шепелева обвинили Собчак

Сегодня, 14:23

Дети Ирины Цывиной разругались из-за наследства актрисы

Сегодня, 13:01

Андрей Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Сегодня, 11:39

Дочь Рамзана Кадырова представила в Париже модную коллекцию Firdaws

Сегодня, 10:11

Звезда 90-х Натали опубликовала фото без макияжа

Вчера, 21:56

Дима Билан из-за ухудшения состояния здоровья отменил концерты

Вчера, 17:25

Александр Овечкин и Анастасия Шубская ждут второго ребенка

Вчера, 12:19

Композитор Иванов раскрыл стоимость хитов Лободы и Лолиты

Вчера, 12:11

Звезда «Мажора» Прилучный объявил о разводе с Агатой Муцениеце

24-02-2020, 15:43

Стало известно, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2020»

23-02-2020, 12:16

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» южнокорейскому фильму «Паразиты»

21-02-2020, 17:08

Похудевший на 20 кг Павел Прилучный напугал поклонников своим видом

21-02-2020, 02:32

51-летняя модель Донна Д’Эррико разделась и облилась краской ради благотворительности

21-02-2020, 01:02

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

20-02-2020, 10:39

Бывший муж Лолиты заявил, что она ранее принимала наркотики

19-02-2020, 23:43

18-летняя дочь Синди Кроуфорд опубликовала топлес-селфи

19-02-2020, 17:42

Снявшихся в порноклипе лидера Rammstein россиянок рассекретили в Сети

19-02-2020, 12:05

Кристина Асмус ужаснула фанатов болезненно тощими ногами

18-02-2020, 13:22

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle