Ирина Безрукова замуровала вход в квартиру умершего сына

Актриса Ирина Безрукова решила замуровать вход в квартиру своего единственного сына, который погиб пять лет назад.

14 марта сына Ирины Безруковой Андрея Ливанова нашли мертвым в его квартире. Ему едва исполнилось 25 лет, когда он ушел из жизни. В Сети гуляло множество версий его кончины. Но правда оказалась прозаичной – парень поскользнулся в ванной и упал, ударившись головой о плитку.

Спустя пять месяцев после этой трагедии Сергей Безруков ушел от Ирины к другой. А она, пытаясь обрести смысл жизни, увлеклась эзотерикой. Ирина Безрукова не смогла уехать из дома, где произошла не одна трагедия в ее жизни. Она и сейчас живет в высотке на юго-востоке Москвы. Ее квартира примыкает к квартире, в которой жил ее сын.

Стоит отметить, что в 2017 году Ирина Безрукова пригласила в гости программу «Идеальный ремонт». Дизайнеры этого проекта полностью изменили жилье актрисы. Но она пошла дальше и недавно ремонт в жилье актрисы завершился. После него две квартиры объединились в одну, пишет КП.

Напомним, Андрей Ливанов – сын Ирины от первого мужа Игоря Ливанова. От него Ирина ушла к Сергею Безрукову, с которым познакомилась во время съемок культового сериала «Бригада». Сергей Безруков 11 лет воспитывал пасынка, как родного сына, и даже пригласил его на должность администратора в свой театр. Тем не менее, на его похороны он не пришел.

Сейчас Сергей Безруков женат на режиссере Анне Матисон. Игорь Ливанов также женился и воспитывает двоих детей. А вот Ирина по-прежнему остается одна. Как отметила актриса, она очень разборчива и пока не нашла мужчину, с которым хотела бы создать семью.