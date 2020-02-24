Дочь Александра Малинина подает на него в суд

61-летний российский певец Александр Малинин рискует погрязнуть в судебных разбирательствах с Кирой Евдокимовой. Ольга Зарубина, первая жена артиста, заявила, что именно он является настоящим отцом ее дочери, хотя ясности в этом вопросе пока нет.

Кира Евдокимова родилась в 1985 году в браке Александра Малинина и Ольги Зарубиной. Развод супруги оформили в 1988 году, а уже спустя три года певица вместе с дочкой переехала жить в Штаты. Там девочка воспитывалась вторым супругом певицы - Владимиром Евдокимовым, взяла она и его фамилию, пишет СтарХит.

Только десять лет назад Зарубина призналась, что настоящий отец Киры - Александр Малинин. Однако король российского романса до сих пор не верит, что 34-летняя женщина - его дочь.

Певец неоднократно ходил на ток-шоу, где выказывал свою позицию. А она неизменна - Евдокимова родилась от другого мужчины, не от него.

Впрочем, тест ДНК певец по непонятным причинам проходить отказался и дочь якобы признал. Впрочем, общения все равно не вышло.

Кира Евдокимова решила засудить Малинина - как она говорит, за публичные оскорбления.

«Он же несколько раз нас оскорблял публично. Обзывал и проходимками, и нищебродками, и бомжами», - объяснила ее мать Ольга Зарубина.

На одном из ток-шоу девушка рассказывала, как она когда-то потеряла смысл жизни и ее донимали суицидальные мысли. Случилось это после того, как Малинин и его супруга пригласили Киру в Петербург. Поселили они ее в отеле, а отца она даже не видела. Девушка полагает, что приглашение было сделано ради «показухи», а за всем этим стоит доктор Эмма - вторая супруга артиста.