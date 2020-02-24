В увольнении Шепелева обвинили Собчак

В социальных сетях продолжают активно обсуждать причины увольнения ведущего программы «На самом деле» Дмитрия Шепелева с Первого канала. И хотя он сам ранее сообщил, что уйти решил сам, в это никто не верит. Более того, пользователи решили, что во всем виновата Ксения Собчак, которая недавно запустила на Первом свое новое ток-шоу «Док Ток».

По одной из версий, которая сейчас широко обсуждается, Шепелев захотел уйти, потому как ему сильно урезали зарплату. Причем, как указывает «МК», в пользу гонорара Ксении Собчак.

Зрители также не исключают, что Шепелев испугался обрушения рейтинга своей программы из-за выхода нового детища Собчак.

В результате нервы у экс-мужа Жанны Фриске сдался и, как твердят в окружении телеведущего, он «психанул» и побежал к начальству, чтобы прояснить ситуацию. Однако в результате Дмитрий Шепелев только разругался и решил уволиться.

Ксения Собчак все это время тихо помалкивала. Но когда обвинения в ее адрес стали звучать чаще, отозвалась.

«Я-то тут при чем? Но вообще, в принципе, всё плохое в мире из-за меня!» - с иронией отметила светская львица.

Дмитрий Шепелев сейчас в поисках новой работы.