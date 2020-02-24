Дети Ирины Цывиной разругались из-за наследства актрисы

Актриса Ирина Цывина скоропостижно ушла из жизни в апреле минувшего года. Как оказалось, ее дети разругались из-за наследства.

Цывина не оставила завещания на свое имущество. И сейчас ее сын и дочь пытаются выяснить, кто из них будет владеть квартирами, домом и участком матери, пишет СтарХит.

Юрист Юлия Вербицкая рассказала, что сын Евгений и дочь Зинаида имеют равные права в наследовании каждого объекта. Но сын звезды не согласен владеть половиной, поскольку считает, что он должен владеть всем единолично, либо завладеть большей долей.

По закону Евгений, поскольку он был все время рядом с матерью, имеет право на большую часть наследства, на ему придется доказать это в суде.

Дочь Цывиной Зинаида вскоре вернется в Россию, чтобы решить проблему с наследством. Сейчас же она учится в США, но отказываться от своей доли не намерена.

Стоит отметить, что одна из квартир Ирины Цывиной в ипотеке, и тому, кто станет ее владельцем, придется выплачивать все долги. И по этой квартире уже есть задолженность из-за процентов.