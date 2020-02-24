Андрей Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Сегодня, 11:39

Сергей Нилов

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Андрей Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Фото: Из открытых источников

Шоумен Андрей Данилко, который выступает на сцене как певица Верка Сердючка, рассказал журналистам, как Украине отомстили за Россию на «Евровидении». По его словам, случилось это в 2018 году, когда страну на конкурсе представлял певец Melovin (настоящие имя и фамилия - Костя Бочаров).

В интервью «Люкс ФМ» Данилко выказал уверенность в том, что низкая оценка от профессионального жюри, которая досталась исполнителю, это не что иное, как месть Украине за Россию.

«По зрительским голосованиям он седьмой, то есть он в десятке. Какое там жюри решает — мы это видим? Не видим. Тем более, что был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда они не приехали и не было трансляции, а это очень большие деньги», - цитируют Андрея РИА Новости.

При этом шоумен добавил, что певца еще начали и травить. Гадостей о нем столько писали и говорили, что Данилко был вынужден сам успокаивать Костю и давать ему перед финальным концертом лекарства.

Напомним, РФ от участия в «Евровидении-2017» отказалась. Конкурс проходил в Киеве, а СБУ Украины запретило въезд на Украину выигравшей национальный отбор представительнице России Юлии Самойловой. Первый канал встал в жесткую позицию и отказался от трансляции конкурса.

Певец Melovin, напомним, в 2018 году в финале был удостоен только 17 места. Он получил всего 11 баллов от жюри, и 119 - от зрителей.

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