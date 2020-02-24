Андрей Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Шоумен Андрей Данилко, который выступает на сцене как певица Верка Сердючка, рассказал журналистам, как Украине отомстили за Россию на «Евровидении». По его словам, случилось это в 2018 году, когда страну на конкурсе представлял певец Melovin (настоящие имя и фамилия - Костя Бочаров).

В интервью «Люкс ФМ» Данилко выказал уверенность в том, что низкая оценка от профессионального жюри, которая досталась исполнителю, это не что иное, как месть Украине за Россию.

«По зрительским голосованиям он седьмой, то есть он в десятке. Какое там жюри решает — мы это видим? Не видим. Тем более, что был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда они не приехали и не было трансляции, а это очень большие деньги», - цитируют Андрея РИА Новости.

При этом шоумен добавил, что певца еще начали и травить. Гадостей о нем столько писали и говорили, что Данилко был вынужден сам успокаивать Костю и давать ему перед финальным концертом лекарства.

Напомним, РФ от участия в «Евровидении-2017» отказалась. Конкурс проходил в Киеве, а СБУ Украины запретило въезд на Украину выигравшей национальный отбор представительнице России Юлии Самойловой. Первый канал встал в жесткую позицию и отказался от трансляции конкурса.

Певец Melovin, напомним, в 2018 году в финале был удостоен только 17 места. Он получил всего 11 баллов от жюри, и 119 - от зрителей.