Дочь Рамзана Кадырова представила в Париже модную коллекцию Firdaws

Сегодня, 10:11

Сергей Нилов

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Дочь Рамзана Кадырова представила в Париже модную коллекцию Firdaws
На показе в Париже. Фото: ТАСС

Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, представил в Париже свою новую коллекцию. Показ состоялся в рамках фестиваля «Русские сезоны», передает ТАСС.

Всего на подиуме были представлены около полусотни дизайнерских нарядов, изготовленных из кашемира, кожи и шифона. Они были дополнены вставками меха и расшиты бисером.

Модели выходили на подиум под национальные мотивы, а сам показ состоялся в старинном особняке близ Елисейских полей.

«Я неимоверно горжусь тем, что впервые моя республика принимает участие в Годе российской культуры во Франции, и сегодня под эгидой «Русских сезонов» мы рассказываем нашим гостям о творчестве нашей филармонии, наших художников и ансамблей», — обратилась к гостям Айшат Кадырова.

Директор фестиваля «Русские сезоны» Алексей Лебедев, выступая перед присутствующими, отметил, что культура народов России - самое большое богатство страны.

Заметим, что интерес к показу был повышенным. Посмотреть модную коллекцию пришли не только представители модной индустрии, но и видные политики. На показе побывали посол России во Франции Алексей Мешков, директор Российского центра науки и культуры в Париже Константин Волков.

Напомним, Дом моды Firdaws создала жена главы Чечни Медни Кадырова в 2009 году. В 2016 году управление ним перешло в руки старшей дочери Рамзана Кадырова Айшат.

Проект «Русские сезоны» был инициирован правительством и Минкультом. В нынешнем году он проходит не только во Франции, но также в Бельгии и Люксембурге. До конца сего года в этих трех странах пройдут порядка 400 разных мероприятий.

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