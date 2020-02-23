Звезда 90-х Натали опубликовала фото без макияжа

Сегодня, 21:56

Анна Лисова

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Звезда 90-х Натали опубликовала фото без макияжа
Фото: Из открытых источников

Далеко не все звезды, вспыхнувшие на российской эстраде, уходят со сцены ради семьи. Но звезда 90-х Натали предпочла тихий семейный уют, а не шумную жизнь популярной артистки.
Ее появление на эстраде стало настоящим прорывом. Она впечатлила многих не только своим ангельским голосом, но и красотой. Ее песню о безответной любви напевали повсюду. Но внезапно Натали пропала со сцены. Как потом стало известно, она решила посвятить себя детям, и сейчас у нее трое сыновей.

В 2013 году Натали вновь запела. В этот раз ее хит «О боже, какой мужчина» вновь запела вся страна. Но после этой композиции певица творческую карьеру завершила. Тем не менее, поклонники Натали следят за тем, что происходит в ее жизни.
45-летняя артистка ведет Инстаграм, и там часто публикует личные снимки. На днях она разместила там снимок, на котором запечатлена вообще без макияжа.
Натали позирует на этом фото в розовом пуховике и спортивных штанах, а на ее лице робкая улыбка. Внешность звезды поразила ее поклонников, ведь на этом снимке она выглядит совсем как юная девушка.
Поклонники звезды засыпали ее комплиментами. Многие из них не теряют надежды еще услышать ее вживую и надеются, что певица порадует в будущем их новыми хитами.

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