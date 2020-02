Дима Билан из-за ухудшения состояния здоровья отменил концерты

View this post on Instagram

Ура ! Друзья , концерт в Кирове не отменён, а ПЕРЕНЕСЁН на 23 МАРТА ! На этот раз точно!!!!!!! 200% и подарок от меня лично , вот такой я вам предлагаю вариант 👍🏼) ура ! Спасибо организаторам за профессионализм в этом вопросе !! Всем мира !!! 🌍 #ПИТЕР, мы с вами встречаемся 28 февраля, как и планировали, на моем шоу #планетабиланнаорбите! обещаю, шоу будет нереальным ! #димабилан #билан #биланперезагрузка !