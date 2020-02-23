Дима Билан из-за ухудшения состояния здоровья отменил концерты

Сегодня, 17:25

Сергей Нилов

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Дима Билан из-за ухудшения состояния здоровья отменил концерты
Фото: instagram.com/bilanofficial

Популярный российский певец Дима Билан из-за ухудшения состояния здоровья вынужден был отменить свои концерты в городе Кирове. В своем Instagram артист уточнил, что он обязательно выступит перед зрителями, которые приобрели билеты, но только на месяц позже - 23 марта сего года.

«200% гарантии и подарок от меня лично, вот такой я вам предлагаю вариант», - обратился Дима Билан к почитателям своего таланта из Кирова.

В то же время он попросил не волноваться жителей Санкт-Петербурга, где запланирован концерт на 28 февраля. Концерт, по заверению артиста, состоится, а шоу «будет нереальным».

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Ура ! Друзья , концерт в Кирове не отменён, а ПЕРЕНЕСЁН на 23 МАРТА ! На этот раз точно!!!!!!! 200% и подарок от меня лично , вот такой я вам предлагаю вариант 👍🏼) ура ! Спасибо организаторам за профессионализм в этом вопросе !! Всем мира !!! 🌍 #ПИТЕР, мы с вами встречаемся 28 февраля, как и планировали, на моем шоу #планетабиланнаорбите! обещаю, шоу будет нереальным ! #димабилан #билан #биланперезагрузка !

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На видео подопечный Яны Рудковской рассказал, что ему не хотелось подводить ни зрителей, ни свою команду. Однако вчера он вдруг понял, что не может обойтись без помощи медиков.

Напомним, за последние несколько лет Дима Билан пережил несколько операций, в том числе на спине. Также у него постоянно болит нога, некоторое время певец даже не мог обходиться без тросточки. На некоторых концертах ему приходилось выступать через силу, превозмогая боль.

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