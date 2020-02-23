Александр Овечкин и Анастасия Шубская ждут второго ребенка

Сегодня, 12:19

Анна Лисова

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Александр Овечкин и Анастасия Шубская ждут второго ребенка
Фото: Из открытых источников

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, что беременна снова.
У 34-летнего Овечкина и 26-летней Шубской уже есть сын, и скоро в их семье будет пополнение. Анастасия опубликовала в своем Instagram семейное фото, на котором она позирует с мужем и сыном, демонстрируя округлившийся живот.
«Мы очень тебя ждем», - подписала она опубликованные снимки.

В комментариях под фото уже множество теплых пожеланий от подписчиков. Поздравляют супругов с этой радостной новостью и отечественные звезды.
О романе Анастасии Шубской и Александра Овечкина стало известно в 2015 году. Познакомились они еще в 2008 году, но отношения у них развиваться стали намного позже. В 2016 году Александр и Анастасия официально зарегистрировали свои отношения, а спустя два года у них родился сын. Своего первенца они назвали Сергеем в честь старшего брата хоккеиста.

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