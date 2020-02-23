Композитор Иванов раскрыл стоимость хитов Лободы и Лолиты

Сегодня, 12:11
Композитор Артем Иванов раскрыл детали сотрудничества с такими известными певицами, как Светлана Лобода и Лолита Милявская, а также рассказал, сколько артистки платят за качественный хит.
Экс-участник «Фабрики звезд» сам сейчас на сцене редко появляется. Большую часть времени он тратит на создание композиций и ярких аранжировок в студии. Для него это стало весьма выгодным занятием. Звезды готовы выложить запрошенную сумму, зная, что покупают песню, которая точно станет популярной.
«Суперзвезда», «Мальчик мой», «Пуля-дура» и много других песен написал Артем Иванов для Светланы Лободы. Немало песен он написал для Лолиты, коллектива «НеАнгелы». Даже для Пугачевой он писал, но денег не взял - подарил произведение.
После того, как написанные Ивановым композиции стали появляться на верхних строчках хит-парадов. звезды стали буквально выстраиваться в очередь к нему.
Артем не рассказал, сколько конкретно денег принесла ему каждая артистка, но диапазон цен обозначил.
К слову, Иванов собственные проекты не забросил. Несколько лет он является солистом коллектива «Инь-Ян», а также выступает сольно под псевдонимом ISAAC.
Сегодня, 12:19
Сегодня, 12:11
23-02-2020, 12:16
21-02-2020, 02:32
21-02-2020, 01:02
20-02-2020, 10:39
19-02-2020, 23:43
19-02-2020, 17:42
19-02-2020, 12:05
18-02-2020, 13:22
17-02-2020, 15:49
17-02-2020, 14:46
17-02-2020, 14:39
17-02-2020, 13:14
17-02-2020, 11:14
16-02-2020, 14:43
16-02-2020, 09:58
Комментировать