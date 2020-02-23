Композитор Иванов раскрыл стоимость хитов Лободы и Лолиты

Сегодня, 12:11

Сергей Нилов

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Композитор Иванов раскрыл стоимость хитов Лободы и Лолиты
Фото: Из открытых источников

Композитор Артем Иванов раскрыл детали сотрудничества с такими известными певицами, как Светлана Лобода и Лолита Милявская, а также рассказал, сколько артистки платят за качественный хит.

Экс-участник «Фабрики звезд» сам сейчас на сцене редко появляется. Большую часть времени он тратит на создание композиций и ярких аранжировок в студии. Для него это стало весьма выгодным занятием. Звезды готовы выложить запрошенную сумму, зная, что покупают песню, которая точно станет популярной.

«Суперзвезда», «Мальчик мой», «Пуля-дура» и много других песен написал Артем Иванов для Светланы Лободы. Немало песен он написал для Лолиты, коллектива «НеАнгелы». Даже для Пугачевой он писал, но денег не взял - подарил произведение.

После того, как написанные Ивановым композиции стали появляться на верхних строчках хит-парадов. звезды стали буквально выстраиваться в очередь к нему.

Артем не рассказал, сколько конкретно денег принесла ему каждая артистка, но диапазон цен обозначил.

«Цены варьируются в зависимости от задач. Сколько займет времени аранжировка, насколько вероятна возможность попадания с этим артистом в топы и т.д. Не существует стандартного ценника, как в магазине, но в среднем — от 200 тысяч до двух миллионов за один музыкальный проект», — цитирует Артема Иванова «СтарХит».

К слову, Иванов собственные проекты не забросил. Несколько лет он является солистом коллектива «Инь-Ян», а также выступает сольно под псевдонимом ISAAC.

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